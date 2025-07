SACE ha firmato tre accordi a sostegno dell’Ucraina con il Ministero dell’Economia ucraino, il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) e Ukreximbank (State Export Import Bank of Ukraine), in occasione della quarta edizione della Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina 2025 (URC2025).

L’appuntamento, parte di una serie di conferenze annuali di alto livello per sostenere la rapida ripresa e la ricostruzione a lungo termine dell’Ucraina, è co-organizzato dall’Italia e dall‘Ucraina, con il coinvolgimento di governi, parlamenti, organizzazioni internazionali, imprese, comunità locali e società civile ed ha visto la partecipazione di un’ampia delegazione di SACE impegnata in diversi tavoli di lavoro e guidata dall’Amministratore Delegato Alessandra Ricci.

“Siamo orgogliosi e onorati di essere ancora una volta al fianco dell’Ucraina contribuendo a supportare investimenti destinati a promuovere la ripresa, la ricostruzione e lo sviluppo – ha dichiarato Alessandra Ricci, nella foto – Nella convinzione che le relazioni bilaterali che legano i nostri due Paesi siano fatte anche di esportazioni e investimenti, noi di SACE mettiamo a disposizione tutto il nostro sostegno, i nostri strumenti e le nostre soluzioni assicurative e finanziarie verso obiettivi di crescita comune”.

Gli Accordi di Collaborazione Firmati da SACE

Memorandum of Understanding con il Ministero dell’Economia ucraino: per sostenere la ricostruzione e lo sviluppo economico, promuovendo la collaborazione tra imprese italiane e ucraine, l’accesso alle soluzioni assicurative e finanziarie offerte da SACE, CDP e SIMEST a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione e iniziative congiunte per favorire la cooperazione nei progetti di ricostruzione.

Accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) nell’ambito dell’InvestEU Export Credit Pilot Initiative. Il meccanismo, un’iniziativa congiunta della Commissione europea e del FEI, consiste in un programma di garanzie fornite dal FEI alle agenzie nazionali europee, tra cui SACE. Queste risorse mirano a incentivare contratti di export delle imprese italiane verso l’Ucraina per sostenere la ripresa e la ricostruzione del Paese, attraverso garanzie e controgaranzie fornite da SACE e dal FEI.

Memorandum of Understanding con Ukreximbank – State Export Import Bank of Ukraine: per identificare e sviluppare opportunità di interesse comune, con un focus sui settori di agroindustria, meccanica avanzata, industria chimica e trasporti. L’intesa mira altresì a favorire sinergie tra imprese italiane e ucraine, esplorare soluzioni assicurative e finanziarie offerte da SACE a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione, condividere informazioni su progetti strategici e promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi.