Un problema comune a molti utenti del web è la tendenza a ignorare i lunghi e complessi termini e condizioni e le informative sulla privacy dei siti web. Questa abitudine, spesso dettata dalla fretta o dalla difficoltà di comprendere il linguaggio legale, espone gli utenti a rischi significativi come la vendita dei propri dati a terze parti, lo spam, il doxing e la profilazione. Per affrontare questa sfida, un team di studenti dell’Università di Amsterdam ha sviluppato Termzy AI, una nuova estensione per browser che mira a ripristinare la trasparenza digitale.

Termzy AI: Un Faro nella Giungla Legale Online

Lanciata oggi, 10 luglio 2025, Termzy AI è un’innovativa estensione per browser che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare istantaneamente documenti legali, termini e condizioni e informative sulla privacy dei siti web. Il suo obiettivo è fornire agli utenti una panoramica chiara e accessibile di ciò a cui stanno realmente acconsentendo, consentendo loro di riprendere il controllo dei propri dati.

Come ha sottolineato il co-fondatore Giulio Pavesi: “Saltiamo tutti la lettura dei T&C online, ma quella cieca accettazione ha un costo.” Aggiunge Annouck Leenders: “Senza rendersene conto, gli utenti spesso acconsentono alla vendita dei loro dati a terze parti, esponendosi a rischi come spam, doxing, profilazione e data redlining.”

Nel corso del tempo, molte aziende hanno fatto affidamento sulla disattenzione degli utenti, inserendo clausole sbilanciate che favoriscono in modo schiacciante il fornitore di servizi. Termzy AI si propone di invertire questa tendenza, fornendo informazioni rapide e comprensibili che permettano agli individui di agire con maggiore consapevolezza nel panorama digitale.

L’Intelligenza Artificiale al Servizio del Bene Pubblico

L’idea alla base di Termzy AI è nata dal corso “Public AI” dell’Università di Amsterdam, che incoraggia gli studenti ad applicare le loro competenze culturali e tecniche alle applicazioni reali dell’IA, con un focus sul bene pubblico e sui diritti digitali. Lo strumento evidenzia automaticamente le clausole pertinenti e riassume i punti legali chiave in un linguaggio semplice in pochi secondi, fornendo una valutazione complessiva della politica.

La dottoressa Houda Lamqaddam, assistente professoressa di Cultural Data Analysis presso l’UvA, ha commentato: “Il corso Public AI sfida gli studenti ad applicare le loro competenze culturali e tecniche per impegnarsi criticamente con applicazioni reali dell’IA. Il team di Termzy ha fatto un ulteriore passo avanti costruendo un’estensione browser funzionante che affronta il problema di lunga data di termini e condizioni opachi e sfruttatori. Questo progetto è un meraviglioso esempio di ciò che la pratica interdisciplinare può portare ai nostri studenti – e al mondo.”

Le co-fondatrici Imogen Plumb e Julia Rajnai hanno espresso la loro visione: “Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza. Se più persone inizieranno a capire i termini che stanno accettando, ciò alla fine costringerà le aziende a offrire politiche più chiare, più eque e più trasparenti.”

Termzy AI è ora disponibile gratuitamente sul Chrome Web Store, rappresentando un passo significativo verso un internet più trasparente e sicuro per tutti.