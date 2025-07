La compagnia aerea a basso costo Norwegian Air ha annunciato risultati eccezionali per il secondo trimestre del 2025, confermando una traiettoria di crescita e redditività. I dati rilasciati mostrano un periodo di forte ripresa e solidità finanziaria, culminato in un evento storico per l’azienda.

Nel trimestre concluso, Norwegian ha registrato un EBIT di 1.250 milioni di corone norvegesi (circa 106 milioni di euro), con un margine operativo del 12,2%. Questo rappresenta il secondo risultato più alto mai raggiunto nel secondo trimestre nella storia ventitreenne della compagnia. La liquidità ha visto un incremento significativo, salendo a 13,8 miliardi di corone norvegesi, con un aumento di 3,3 miliardi rispetto al trimestre precedente, trainato da un solido flusso di cassa operativo e dal completamento del finanziamento di dieci aeromobili già acquisiti.

Ottimismo dal CEO e Prospettive Future

Geir Karlsen, CEO di Norwegian Air, ha espresso grande soddisfazione per i risultati: “Siamo molto lieti di registrare un secondo trimestre record per diversi parametri, sia per Norwegian che per Wideroe. L’utile e il margine operativo sono i secondi più alti mai registrati in questo trimestre, mentre il numero di passeggeri e il load factor sono i più alti in un secondo trimestre dal 2019. Inoltre, abbiamo raggiunto un traguardo significativo: Norwegian, per la prima volta nei nostri 23 anni di storia, distribuirà un dividendo di 0,90 corone norvegesi per azione”.

Queste parole non solo evidenziano la performance passata, ma aprono anche a un futuro promettente. Karlsen ha infatti aggiunto che: “Continuiamo a registrare buoni dati sulle prenotazioni e il trend di Norwegian per luglio, agosto e la stagione autunnale è incoraggiante, con quasi il 10% di biglietti venduti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Con le recenti acquisizioni di 13 aeromobili precedentemente in leasing a Norwegian, insieme all’accordo per l’acquisto di undici motori di riserva CFM LEAP-1B, stiamo facendo importanti progressi mentre la nostra strategia di flotta inizia a dare i suoi frutti. In breve, stiamo vedendo molti aspetti positivi in vista della seconda metà del 2025”.

Questo slancio positivo, supportato da un’efficiente gestione della flotta e da una domanda crescente, posiziona Norwegian Air in una fase di consolidamento e ulteriore sviluppo. La decisione di distribuire un dividendo per la prima volta nella sua storia testimonia la fiducia della compagnia nella propria stabilità finanziaria e nelle future prospettive di crescita.