Anche se i dazi americani venissero fissati al 10%, le conseguenze saranno comunque significative per alcune filiere. Come afferma il presidente di Nomisma, Paolo De Castro, “per l’export agroalimentare verso gli USA, si stima che ogni aumento del 10% nei dazi corrisponda a una perdita di circa 500 milioni di euro.”.

De Castro continua: “L’impatto sarebbe in ogni caso pesante, se non insostenibile, qualora le aliquote aumentassero ulteriormente. Ciò che preoccupa maggiormente è l’instabilità del quadro decisionale. Tra annunci, proroghe e continui ripensamenti sulle aliquote, si è generato un clima di grande incertezza sia per gli esportatori italiani sia per gli importatori statunitensi. Questo disorientamento frena decisioni strategiche, contratti e investimenti, aprendo scenari difficilmente prevedibili.”

Un altro aspetto da considerare è l’andamento del cambio euro/dollaro: “Negli ultimi mesi il dolloaro ha perso valore rispetto all’euro, avvicinandosi a un minimo storico. Questo porta a una perdita di competitività per i prodotti europei esportati negli Stati Uniti.” L’ex europarlamentare avverte: “Il combinato di entrambi i fattori è potenzialmente esplosivo per il nostro export, ma avrà anche ripercussioni sull’economia statunitense, con il rischio di una fiammata inflazionistica.”

Infine, riguardo a una possibile reazione da parte dell’UE, De Castro mette in guardia: “Rispondere ai dazi con contro-dazi potrebbe generare un’escalation difficile da controllare, con una reazione a catena che rischia di portare al blocco dell’export.”

Secondo la sua opinione, “l’obiettivo dell’Europa dovrebbe essere quello di mantenere un equilibrio negoziale e nervi saldi, anche perché attualmente la linea politica dell’amministrazione statunitense appare imprevedibile.”