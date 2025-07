Plenitude e Nuova Simplast, azienda leader nello stampaggio rotazionale e nell’assemblaggio di componenti plastici, hanno annunciato l’avvio dei lavori di costruzione di una Comunità Energetica a Montà d’Alba (CN). Questa iniziativa segna un passo significativo verso un modello energetico più sostenibile e innovativo.

Il progetto si allinea perfettamente alla strategia di Plenitude, che vede nelle Comunità Energetiche – siano esse nella configurazione di CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), AUC (Autoconsumo Collettivo) o AID (Autoconsumo Individuale a Distanza) – uno strumento concreto per permettere a imprese, cittadini e comunità di produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili all’interno del proprio territorio.

Dettagli del Progetto e Vantaggi per Nuova Simplast

Nello specifico, questa Comunità Energetica si configura come Autoconsumo Individuale a Distanza (AID). Prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una capacità installata di 758 kWp, in grado di produrre circa 860 MWh all’anno. L’energia generata sarà virtualmente condivisa con 5 punti di fornitura di Nuova Simplast.

L’impianto verrà installato su un terreno industriale attualmente inutilizzato di proprietà di Nuova Simplast, adiacente alla sua sede principale. L’energia rinnovabile prodotta sarà quindi condivisa con i siti aziendali nelle aree limitrofe. Un vantaggio chiave per Nuova Simplast è l’accesso agli incentivi statali ventennali previsti per le Comunità Energetiche, con una parte di questi fondi destinata, come da normativa, a supporto di iniziative sociali nel territorio che ospita l’impianto.

Il Ruolo di Plenitude e i Benefici dell’AID

Plenitude offrirà il suo supporto a Nuova Simplast in ogni fase del progetto: dalla progettazione alla richiesta di accesso agli incentivi. Inoltre, fornirà la piattaforma tecnologica “Plenitude Comunità Energetiche“, essenziale per la gestione e il monitoraggio della configurazione AID.

La configurazione AID offre importanti vantaggi alle aziende, superando limiti strutturali tradizionali. Permette infatti di installare impianti solari anche su superfici diverse dai tetti o dalle coperture degli edifici. In un contesto più ampio, l’energia rinnovabile prodotta e consumata localmente all’interno di una Comunità Energetica contribuisce a evitare sovraccarichi sulla rete elettrica nazionale, aiutando a ridurre i picchi di domanda e, in ultima analisi, a stabilizzare i prezzi dell’energia.

Le Dichiarazioni dei Vertici

Stefano Goberti, nella foto, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Le comunità energetiche sono parte integrante della strategia di Plenitude perché rappresentano un modello innovativo e concreto per la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Con questo progetto, Plenitude conferma il proprio impegno nell’accompagnare le imprese verso la transizione energetica, offrendo soluzioni all’avanguardia e sostenibili”.

Vincenzo Lorenzin, Presidente Nuova Simplast, ha aggiunto: “Qualità e sostenibilità vanno di pari passo nella nostra realtà. Nuova Simplast è sempre alla ricerca di soluzioni per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica, con un’attenzione particolare alla sede centrale di Montà, dove innovazione e rispetto per l’ambiente si integrano con il benessere delle persone”.