Si è spento oggi a 88 anni, Goffredo Fofi, figura poliedrica e incisiva del panorama intellettuale italiano. Nato a Gubbio il 15 aprile 1937, Fofi è stato saggista, attivista, giornalista e acuto critico in diversi campi, dal cinema alla letteratura, dal teatro alla società, lasciando un’eredità di pensiero e azione volta a stimolare la coscienza critica contro l’omologazione.

La sua lunga e feconda carriera è stata un esempio di intellettuale impegnato, costantemente votato alla costruzione di una rete alternativa alla cultura del consumismo e dell’omologazione culturale. L’impegno critico di Fofi si è sempre concentrato sul rapporto intrinseco tra la realtà sociale e la sua rappresentazione artistica, con una particolare attenzione al mondo del cinema.

Gli Anni della Formazione e l’Impegno Civile

Il percorso di Fofi prese avvio nel 1955, quando, appena diciottenne, lasciò la sua città natale per raggiungere Palermo. Qui, affascinato dal carisma di Danilo Dolci, il filosofo e attivista noto per il suo pacifismo gandhiano, Fofi si immerse nelle battaglie a fianco dei disoccupati e nella lotta alla mafia. Fu in questo contesto che partecipò agli innovativi “scioperi al rovescio“, descritti come azioni in cui «consistevano, per esempio, nell’asfaltare una strada bianca con un gruppo di disoccupati [allo scopo di] rivendicare il diritto al lavoro». Le sue attività gli valsero persino un foglio di via “per avere insegnato senza percepire stipendio”, un episodio che spinse Lucio Lombardo Radice a difenderlo su L’Unità, definendo il suo “crimine” come «delitto d’alfabeto».

Nei primi anni ’60, l’esperienza di Fofi si arricchì a Parigi, dove collaborò con la prestigiosa rivista di cinema Positif. Al suo rientro in Italia, l’impegno si concretizzò nella co-fondazione dei Quaderni piacentini insieme a Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi. Fu in questo periodo che realizzò l’importante inchiesta giornalistica “L’immigrazione meridionale a Torino”, inizialmente rifiutata da Einaudi per le sue critiche alla politica della Fiat, ma poi pubblicata con successo da Feltrinelli.

Riviste, Cultura e un “Best Seller Inatteso”

Il 1967 segna un altro momento fondamentale con la fondazione, a Torino, di Ombre rosse, una rivista di cinema caratterizzata da un forte schieramento politico e una stretta vicinanza ai movimenti studenteschi e operai. L’anno seguente, il 1968, lo vide protagonista di un’operazione editoriale audace: contribuì al successo della casa editrice Forum Editoriale proponendo la pubblicazione di romanzi erotici per generare fondi da reinvestire nell’edizione integrale degli scritti del comunista Amadeo Bordiga. In particolare, Fofi acquisì e curò la traduzione italiana di “Emmanuelle”: la prima edizione fu sequestrata, ma il romanzo divenne un best seller grazie anche all’omonima trasposizione cinematografica.

Negli anni ’70, Fofi fu tra gli animatori della Mensa dei bambini proletari a Napoli e partecipò attivamente al dibattito sulla “questione meridionale”, confrontandosi con i maggiori meridionalisti del secondo dopoguerra e fondando la rivista Dove sta Zazà. La sua ricerca e il suo spirito di scoperta non si sono mai fermati, portandolo a fondare, nel 1997, la rivista letteraria Lo Straniero, e il relativo Premio, che ha continuato a riconoscere talenti fino alla sua conclusione nel 2016. Come consulente editoriale e critico militante, ha avuto un ruolo cruciale nello scoprire e sostenere numerosi scrittori, tra cui Giulio Angioni, Alessandro Baricco, Stefano Benni e Roberto Saviano.

Fino agli ultimi giorni, Fofi ha diretto la rivista Gli asini ed è stato direttore editoriale delle Edizioni dell’Asino, continuando a contribuire attivamente al dibattito culturale. Ha collaborato e lasciato il segno su testate di riferimento come Avvenire, il manifesto, Il Sole 24 Ore, l’Unità e riviste come Internazionale e Panorama.

Il Contributo alla Critica Cinematografica

Un capitolo significativo della sua opera è dedicato alla critica cinematografica. Fofi è stato un pioniere nella rivalutazione di Totò, un attore spesso ignorato in vita dalla critica ufficiale. Sulla scia di Pier Paolo Pasolini, che lo aveva voluto in “Uccellacci e uccellini”, Fofi pubblicò nel 1968 “Totò. L’uomo e la maschera”, un saggio fondamentale scritto in collaborazione con la vedova Franca Faldini, più volte rivisto e aggiornato nel corso degli anni.

La vasta bibliografia di Goffredo Fofi testimonia la profondità e l’ampiezza dei suoi interessi, spaziando da inchieste sociali a saggi sul cinema, dal teatro alla letteratura, sempre con uno sguardo lucido e non convenzionale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama intellettuale italiano, ma il suo impegno per una cultura critica e partecipativa continuerà a essere un punto di riferimento imprescindibile.