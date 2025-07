Una notizia di grande rilievo per l’industria aerospaziale italiana ed europea è giunta ieri da Parigi, con l’approvazione della nuova Launcher Exploitation Declaration (“LED”) presso la sede dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea). Questa decisione segna un passaggio fondamentale nella ridefinizione del sistema europeo dei lanciatori, attribuendo ad Avio il ruolo cruciale di fornitore di servizi di lancio per la famiglia dei lanciatori Vega.

Per la prima volta nella storia, un’azienda italiana ottiene l’abilitazione a fornire servizi di accesso allo spazio, un riconoscimento che si basa sulle sue riconosciute capacità tecnologiche e industriali e sul suo posizionamento strategico nell’industria spaziale europea.

Il Piano di Sviluppo di Avio per il Nuovo Ruolo

Avio, leader internazionale nei sistemi di lancio e nella propulsione solida, liquida e criogenica, ha già messo in atto un solido piano di sviluppo. L’obiettivo è potenziare l’organizzazione, le capacità industriali e le infrastrutture operative per poter svolgere pienamente questo nuovo e strategico ruolo.

Le Parole dell’Amministratore Delegato di Avio

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato: “Questo traguardo rappresenta un riconoscimento di straordinaria rilevanza per la nostra azienda e per l’intera filiera industriale italiana. È un passaggio storico che consolida l’autonomia del nostro Paese nell’accesso allo spazio e ci affida una responsabilità strategica verso l’Europa. Siamo pronti ad affrontare questa sfida con determinazione e stiamo investendo in tecnologie, competenze e infrastrutture per garantire un servizio competitivo. Siamo grati per il costante e fattivo sostegno ricevuto dal sistema istituzionale italiano nel perseguimento di questo importante traguardo.”

La decisione dell’ESA non solo rafforza la posizione di Avio come attore chiave nel settore spaziale, ma consolida anche l’autonomia dell’Italia nell’ambito dell’accesso allo spazio, conferendole una responsabilità strategica a livello europeo. Questo successo è il risultato di anni di investimenti in tecnologie all’avanguardia, nello sviluppo di competenze specialistiche e nella creazione di infrastrutture all’avanguardia, sostenuti dal sistema istituzionale italiano.