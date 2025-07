Il colosso francese del private equity Ardian ha finalizzato un’importante operazione, completando l’acquisizione di una quota aggiuntiva del 10% nell’aeroporto di Heathrow. Questa mossa strategica ha permesso a Ferrovial, La Caisse (precedentemente CDPQ) e USS di dismettere le loro ultime partecipazioni di minoranza nel celebre scalo londinese. Con questa operazione, la quota totale detenuta da Ardian sale al 32,6%, consolidando ulteriormente la sua posizione come investitore di riferimento nel settore delle infrastrutture a livello globale.

Fiducia nel Futuro e Impegno Strategico

Mathias Burghardt, Head of Infrastructure di Ardian, ha commentato l’investimento, sottolineando la fiducia dell’azienda: “Questo investimento aggiuntivo testimonia la fiducia che riponiamo nel futuro di Heathrow, il principale aeroporto d’Europa, e l’impegno più ampio di Ardian verso le infrastrutture essenziali come asset class strategica. Da quando, nel dicembre 2024, siamo diventati il maggiore azionista di Heathrow, collaboriamo attivamente con gli altri azionisti, con il management e con le autorità britanniche per garantire che l’aeroporto offra il miglior servizio possibile a passeggeri e compagnie aeree”.