Il secondo fine settimana di luglio si preannuncia intenso sulle strade italiane. Lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane), si attende un costante aumento del traffico, con un significativo incremento degli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Le mete privilegiate saranno le coste del Sud e le zone montane del Nord, oltre ai confini di Stato. Come nel weekend precedente, le partenze si concentreranno nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi, venerdì 11 luglio, giornata per cui è previsto il bollino rosso. I rientri saranno più intensi nel pomeriggio e nella serata di domenica.

“Anas – ha dichiarato l’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme – è impegnata a semplificare la gestione del traffico che si intensificherà ancora di più nelle prossime settimane con l’ottimizzazione dei cantieri per completarli, ove possibile, prima dell’esodo estivo. Abbiamo potenziato i presìdi su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è dare agli utenti strade ancora più sicure e con migliori tempi di percorrenza”.

Per garantire la fluidità del traffico, Anas assicurerà la presenza di personale su tutta la rete, con un’attenzione particolare ai cantieri inamovibili.

Novità e Riaperture su Strade Strategiche

In Veneto, dopo i disagi causati da frane e maltempo, la statale 51 “Di Alemagna” in località San Vito di Cadore (Belluno) è stata riaperta al traffico da mercoledì 9 luglio. Il transito è consentito da oggi, venerdì 11 luglio, con un’ora di anticipo, nella fascia oraria 6:00-20:00, a seguito di un accordo tra Anas, Prefettura e Amministrazioni locali.

Anche in Piemonte si registrano importanti novità. Si transita a senso unico alternato nel nuovo tunnel di Tenda, ristabilendo una connessione più rapida tra la provincia di Cuneo, l’Imperiese e la Costa Azzurra. Gli orari di apertura nei giorni feriali sono: dalle 06:00 alle 09:00; dalle 12:30 alle 14:30; dalle 18:00 alle 21:00. Durante i weekend, il tunnel è aperto dalle 06:00 alle 21:00. È previsto un nuovo incontro con le autorità francesi il 16 e 17 luglio per estendere l’orario 06:00-21:00 per tutta l’estate, a partire dal 18 luglio.

Sempre in Piemonte, oggi alle 17:00, Anas riaprirà al transito la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” tra Argentera (CN) e il confine di Stato. Il tratto era stato chiuso lunedì 30 giugno a causa del distacco di sei colate di fango e detriti. I tempestivi sopralluoghi tecnici e gli interventi di sgombero hanno permesso di ripristinare il collegamento internazionale in tempi rapidi.

Aree Critiche e Itinerari Turistici

Nel Lazio, è atteso traffico intenso in entrata e in uscita da Roma. Le strade maggiormente interessate saranno il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma – Fiumicino”, la SS 148 “Pontina” che, insieme alla SS 7 “Appia”, collega Roma con le località turistiche del basso Lazio. Flussi importanti anche sulle statali 1 “Aurelia” e 2 “Cassia” verso il nord e nord-est della regione e la Toscana.

Nel resto d’Italia, gli itinerari che vedranno un’intensificazione della circolazione saranno, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura. In particolare, le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, i valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia lungo l’arco alpino, e le uscite dai centri urbani.

Tra gli itinerari turistici principali si segnalano: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania, Basilicata e Calabria); le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria; la SS 131 “Carlo Felice” in Sardegna; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che collega il nord-est con il centro Italia; e la direttrice SS16 “Adriatica” (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al Nord, si prevedono flussi elevati sui Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto.

Indicazioni per gli Automobilisti

Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore sabato dalle ore 8:00 alle 16:00 e domenica dalle 7:00 alle 22:00. Anas manterrà una presenza su strada di circa 2.500 risorse in turnazione, tra personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, che monitorano il traffico in tempo reale 24 ore su 24.

Anas consiglia agli automobilisti di valutare fasce orarie alternative per il rientro, preferibilmente al mattino o in tarda serata, per evitare i momenti di maggiore congestione. Raccomanda inoltre di evitare le ore più calde, di viaggiare con veicoli in buone condizioni e di portare con sé adeguate scorte d’acqua. È fondamentale ricordare che le corsie di emergenza sono esclusivamente destinate ai mezzi di soccorso e alle Forze dell’Ordine e non possono essere utilizzate dall’utenza in nessuna circostanza.

Anas rinnova infine l’invito a rispettare le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta” e per il rischio incendi “La strada non è un posacenere”.