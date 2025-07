Levi Strauss & Co., il colosso dell’abbigliamento famoso in tutto il mondo per i suoi iconici jeans, ha annunciato risultati finanziari notevoli per il secondo trimestre del 2025 (terminato il 1° giugno). L’azienda ha registrato un aumento significativo dei ricavi e della redditività, superando le aspettative e rafforzando la sua posizione nel mercato globale.

I ricavi netti hanno raggiunto quota 1,4 miliardi di dollari, segnando un incremento del 6% su base reported e un impressionante 9% su base organica rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato sottolinea una crescita robusta, non solo nominale ma anche intrinseca, evidenziando la forza del marchio e delle sue strategie.

Miglioramento dei Margini e Aumento dell’Utile Netto

Parallelamente alla crescita dei ricavi, Levi’s ha mostrato un deciso miglioramento della sua efficienza operativa. Il margine operativo si è attestato al 7,5%, un balzo notevole rispetto all’1,5% del secondo trimestre del 2024. Ancora più significativo è l’aumento del margine EBIT rettificato, cresciuto di 190 punti base, passando dal 6,3% all’8,3%. Questi numeri indicano una gestione più snella e profittevole delle attività aziendali.

L’utile netto delle attività continuative ha raggiunto gli 80 milioni di dollari, un aumento considerevole rispetto ai 17 milioni di dollari registrati un anno fa. Anche l’utile netto rettificato ha mostrato una crescita robusta, attestandosi a 89 milioni di dollari contro i 65 milioni del 2024. Questi dati riflettono la capacità di Levi’s di trasformare la crescita dei ricavi in una maggiore redditività.

Le Voci dei Vertici: Strategia e Ottimismo

Michelle Gass, nella foto, CEO di Levi Strauss & Co., ha commentato i risultati con evidente soddisfazione: “Abbiamo registrato un altro trimestre positivo, a dimostrazione di una solidità generalizzata a tutti i livelli, a dimostrazione del fatto che la nostra agenda strategica sta guadagnando terreno. Entriamo nella seconda metà del 2025 da una posizione di forza, poiché il nostro L’ambizione di trasformarci in un marchio lifestyle di denim e in un rivenditore DTC leader nel settore diventa realtà”. Le sue parole sottolineano il successo della strategia aziendale incentrata sulla trasformazione in un marchio lifestyle e sull’espansione del canale di vendita diretto al consumatore (DTC).

Anche il CFO, Harmit Singh, si è mostrato ottimista riguardo le prospettive future: “Dato il nostro solido primo semestre e il continuo slancio in tutta l’azienda, e nonostante l’aumento dei dazi, stiamo aumentando le nostre aspettative di fatturato e utile per azione per l’intero anno. La continua evoluzione della nostra performance finanziaria è il risultato diretto della nostra attenzione concentrata sul marchio Levi’s e sulla nostra strategia DTC-first. Stiamo fondamentalmente diventando un’azienda con un tasso di crescita più elevato, un profilo di margine più elevato, flussi di cassa più solidi e maggiori rendimenti sul capitale investito”. Le sue dichiarazioni evidenziano una fiducia nella crescita sostenuta e nella creazione di valore per gli azionisti, nonostante le sfide legate ai dazi.

Previsioni per il 2025: Un Futuro Promettente

In virtù di questi risultati incoraggianti, Levi Strauss & Co. ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l’intero anno 2025. La crescita del fatturato netto è stata aumentata di tre punti percentuali, passando da una stima iniziale del -1%/-2% a un più ottimistico +1% a +2%. Allo stesso modo, l’utile per azione rettificato è stato rivisto al rialzo di 0,05 dollari, con una nuova stima tra 1,25 e 1,30 dollari, rispetto alla precedente di 1,20-1,25 dollari.

Queste previsioni tengono conto delle attività operative in corso e riflettono l’integrazione del business Dockers tra le attività cessate. Inoltre, l’azienda ha considerato l’impatto dei dazi statunitensi sulle importazioni dalla Cina, che si prevede rimarranno al 30%, e quelli per il resto del mondo, al 10%, per il resto dell’anno. Nonostante queste incertezze esterne, la dirigenza di Levi’s si mostra fiduciosa nella capacità dell’azienda di mantenere una traiettoria di crescita positiva.