Ieri a Bari si è tenuto un importante incontro territoriale per presentare il nuovo Accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, un’iniziativa congiunta volta a sostenere la crescita delle imprese italiane. L’accordo, annunciato lo scorso gennaio dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, nella foto, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, mette a disposizione un totale di 200 miliardi di euro fino al 2028. Di questi, ben 9 miliardi di euro sono destinati specificamente alle aziende pugliesi, con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità offerte dalla Transizione 5.0 e dall’Intelligenza Artificiale (I.A.), integrando le risorse già stanziate dalla Banca per il PNRR.

Obiettivi e Peculiarità del Nuovo Accordo

Nella sede di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia, e Alessandra Modenese, Direttrice Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo, hanno illustrato le peculiarità delle nuove misure. L’incontro ha offerto un’occasione preziosa per un confronto diretto con gli imprenditori sulle strategie di sviluppo e sulle modalità attraverso cui l’accordo intende supportare le imprese.

La ZES Unica del Mezzogiorno: Una Leva Strategica

Un punto focale della discussione è stato rappresentato dalle opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno. Questa è vista come una leva di stimolo cruciale per la crescita in termini di connettività e competitività del tessuto economico pugliese. Sono state presentate misure ad hoc per favorire il supporto a nuovi insediamenti produttivi, l’ampliamento e l’ammodernamento di quelli esistenti, e gli investimenti nel settore energetico, aumentando così l’attrattività dei territori italiani strategicamente posizionati per le rotte e gli interscambi internazionali.

Il Ruolo Centrale del Sud Italia

Il Mezzogiorno è stato scelto come punto di partenza per il ciclo di incontri destinati alle imprese, a testimonianza dell’importanza che l’accordo riserva al Sud, con un investimento complessivo di 40 miliardi di euro. Questa cifra era stata già annunciata a Napoli dal Presidente Orsini e da Stefano Barrese, Responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Collaborazione Storica e Nuove Prospettive

Il protocollo presentato oggi consolida e rinnova una collaborazione storica tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, avviata nel 2009. In quindici anni, questa partnership ha generato 450 miliardi di euro di crediti erogati al sistema produttivo italiano, contribuendo a un’evoluzione nel rapporto tra banca e impresa e accompagnando le esigenze delle PMI e delle industrie mature anche nelle fasi più complesse. Questo supporto si è concretizzato in numerose iniziative congiunte, che, anche grazie alle garanzie governative attivate nei periodi critici, hanno permesso di sostenere con nuovo credito decine di migliaia di imprese, prevalentemente PMI, che costituiscono la spina dorsale del Made in Italy a livello globale.

Novità dell’Accordo Quadriennale

Le novità introdotte dal nuovo accordo riguardano:

La crescita delle imprese del Sud attraverso la valorizzazione della ZES Unica del Mezzogiorno .

attraverso la valorizzazione della . Gli investimenti in nuovi modelli produttivi evoluti ad alto potenziale, con particolare attenzione a settori chiave come Aerospazio, Robotica, Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita .

ad alto potenziale, con particolare attenzione a settori chiave come . L’accelerazione della transizione sostenibile in linea con il Piano Transizione 5.0 , dei processi innovativi ad alto contenuto tecnologico, dell’economia circolare verso un bilanciamento energetico ottimale tra fonti sostenibili.

in linea con il , dei processi innovativi ad alto contenuto tecnologico, dell’economia circolare verso un tra fonti sostenibili. L’impatto in ricerca e innovazione , favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico anche attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati.

, favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico anche attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati. Un piano per l’Abitare Sostenibile, per facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana.

Le Voci degli Protagonisti

Alessandra Modenese ha sottolineato come l’accordo con Confindustria, che mette a disposizione 9 miliardi di euro per le imprese pugliesi, rinnovi il sostegno al sistema economico regionale. Ha evidenziato la capacità delle imprese pugliesi di trasformare la propria strategia aziendale in ottica ESG (Environmental, Social, and Governance), un approccio che è al centro delle azioni di sviluppo di Intesa Sanpaolo, volto ad aumentare la competitività sfruttando la leva strategica della ZES Unica e offrendo soluzioni di finanziamento dedicate.

Sergio Fontana ha definito l’accordo un “passo concreto verso una nuova stagione di crescita” per il sistema produttivo pugliese, confermando la volontà di Confindustria di promuovere politiche industriali concrete. Ha ribadito l’importanza di affiancare le imprese pugliesi, che hanno dimostrato di saper affrontare le sfide tecnologiche e sostenibili, con strumenti adeguati e strategie condivise. Fontana ha evidenziato come la ZES Unica non sia solo un insieme di agevolazioni, ma un modello integrato di sviluppo industriale per rafforzare la Puglia come motore di innovazione e competitività nel Sud.

Analisi e Prospettive Economiche

Dopo i saluti di Mario Aprile, Presidente di Confindustria Bari e BAT, Antonio Agnello, Direttore Commerciale Imprese Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo, ha presentato i contenuti dell’accordo. A seguire, Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM-Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo, ha tenuto una relazione su “La ZES Unica nel contesto dell’economia del Mezzogiorno e del territorio pugliese“. Il dibattito è proseguito con il dialogo tra Giuseppe Romano, Coordinatore Struttura di Missione ZES Unica del Mezzogiorno, e Natale Mazzuca, Vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Mezzogiorno e Puglia in Ripresa: La ZES Unica come Leva Strategica

Secondo le analisi di SRM-Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo, le performance economiche del Mezzogiorno sono state in recupero rispetto al Centro-Nord negli ultimi anni. Per il 2024 si stima una crescita del PIL nel Sud Italia dell’1%, superiore alla media nazionale (0,7%), una dinamica che dovrebbe essere confermata anche per il 2025, grazie principalmente al ruolo degli investimenti. La Puglia, in particolare, ha mostrato una performance economica dinamica, confermandosi regione trainante per il Mezzogiorno. Con un valore aggiunto complessivo stimato per il 2024 a 82,6 miliardi di euro, la regione rappresenta quasi il 20% del dato meridionale. Il settore manifatturiero pugliese è di particolare rilievo, con 19.475 imprese e circa 130.000 occupati. L’export manifatturiero pugliese raggiungerà gli 8,2 miliardi di euro nel 2024, contribuendo a un saldo commerciale regionale positivo. La ZES Unica rappresenta quindi uno strumento di politica industriale potente e innovativo, capace di trasformare il tessuto produttivo della regione, rafforzando pilastri come l’Agroalimentare, l’Aerospace, l’Abbigliamento Moda, l’Automotive e il Farmaceutico, oltre al turismo, il sistema logistico-portuale, l’energia e l’ecosistema regionale dell’innovazione.