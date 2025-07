Le borse asiatiche mostrano incertezze di fronte alle crescenti minacce del presidente americano Donald Trump riguardanti i dazi. Ieri, è stata inviata una lettera al Canada, che prevede tariffe al 35% a partire dall’1 agosto. Oggi è attesa una comunicazione per l’Unione Europea.

Hong Kong segna un incremento dell’1,9%, mentre Shanghai e Shenzhen crescono dello 0,9%, trainati dal forte rialzo del settore immobiliare cinese, favorito da voci di possibili interventi di sostegno da parte del governo. In controtendenza, Seul scende dello 0,3%, Sydney dello 0,1% e Tokyo oscilla intorno alla parità.

I future su Wall Street sono negativi, registrando un calo tra lo 0,2% e lo 0,3%. Anche in Europa, il future sull’Euro Stoxx 50 diminuisce dello 0,3%, in seguito all’annuncio di Trump riguardo ai dazi generalizzati, tra il 15% e il 20%, per chi non stabilisce dazi bilaterali. Questa situazione ha un impatto negativo anche sull’euro, in diminuzione dello 0,2% rispetto al dollaro, a quota 1,168, così come sul dollaro canadese, che perde lo 0,3% a 0,73.

Nel frattempo, continua a salire il Bitcoin, con un incremento del 4,2% che lo porta a un nuovo massimo storico, superando i 118 mila dollari. Anche l’oro mostra progressi, con un aumento dello 0,5%, raggiungendo i 3.343 dollari per oncia.