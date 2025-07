Il Pil italiano ha registrato una crescita dello 0,3% nel primo trimestre rispetto al periodo precedente, trainato dall’aumento di consumi e investimenti, con un contributo minore da parte della domanda proveniente dagli Stati Uniti. Questo è quanto riportato nel Bollettino economico di Bankitalia, che segnala anche la presenza di segnali positivi per l’attività manifatturiera, la quale però rimane vulnerabile agli sviluppi incerti del contesto internazionale.

Secondo Bankitalia, nel secondo trimestre il prodotto ha mostrato un rallentamento. Le proiezioni più recenti indicano una crescita del Pil pari a 0,6% per il 2025 e di circa 0,8% in media nei due anni successivi. Tuttavia, il quadro di previsione è caratterizzato da una significativa incertezza, soprattutto a causa delle tensioni geopolitiche e commerciali in corso.

Un terzo delle aziende manifatturiere italiane prevede un impatto negativo dei dazi imposti dagli Stati Uniti sulla propria domanda e sugli investimenti nel 2025. Questo dato emerge dal Bollettino economico della Banca d’Italia, basato su un’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, che evidenzia come, nella prima metà dell’anno, le valutazioni sulla domanda estera siano state nel complesso favorevoli.

Durante il secondo trimestre, si è registrata una lieve crescita nella produzione industriale e nell’attività dei servizi. Il settore delle costruzioni ha continuato a espandersi, anche se con una moderazione, grazie alla tenuta del comparto non residenziale. Tuttavia, anche gli investimenti hanno rallentato, a causa dell’elevata incertezza e del basso livello di utilizzo della capacità produttiva nel settore manifatturiero. “In un contesto caratterizzato da alta instabilità geopolitica e da persistenti tensioni commerciali, le prospettive restano incerte,” si legge nel bollettino.