L’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria lanciata da Banca Ifis (nella foto, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio) sulle azioni ordinarie illimity Bank si è conclusa oggi, 11 luglio, con un successo significativo. L’operazione ha superato le aspettative, raggiungendo una percentuale di adesioni che consolida ulteriormente la posizione di Banca Ifis.

I Dettagli delle Adesioni Finali

Nella giornata odierna, 11 luglio, sono state apportate all’offerta 3.261.780 azioni, portando il totale delle adesioni durante la riapertura dei termini a 6.059.833 azioni. Complessivamente, dall’inizio dell’offerta, il totale di adesioni ha raggiunto il 91,3%. Considerando anche le azioni già di proprietà di Banca Ifis, la percentuale di azioni portate in adesione all’offerta sale al 92,5%.

L’offerta è iniziata il 19 maggio 2025 e si è ufficialmente conclusa oggi, 11 luglio 2025, dopo una riapertura dei termini durata cinque giorni di Borsa aperta (dal 7 all’11 luglio). È importante sottolineare, come ricorda Borsa Italiana, che le azioni ordinarie illimity Bank acquistate sul mercato nei giorni 10 e 11 luglio 2025 non sono state apportate in adesione all’OPAS.

Scatta il Premio Cash per gli Aderenti

Il superamento della soglia del 90% di adesioni ha attivato una clausola fondamentale per gli azionisti di illimity Bank che hanno aderito all’offerta. Banca Ifis farà scattare un premio cash del 5%, pari a 0,1775 euro per ciascuna azione. Questo importo si aggiungerà al concambio già proposto: 0,1 azione Banca Ifis di nuova emissione e un compenso di 1,506 euro per ciascuna azione illimity. Tale premio rappresenta un incentivo significativo per gli azionisti che hanno creduto nell’operazione.