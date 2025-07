Un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato: “C’è un lavoro per dare ulteriore chiarezza alle regole del nuovo Patto di stabilità. Ci sono scambi tra la Commissione e gli Stati membri, prevediamo che avranno luogo nei prossimi due mesi.”

Queste parole sono state pronunciate durante una conferenza stampa, in riferimento alle dichiarazioni del Commissario Europeo all’Economia Valdis Dombrovskis riguardo alla valutazione della clausola per le spese in difesa in Italia. È stata sollevata la questione se l’Italia possa anticipare la propria uscita dalla procedura per deficit. Il rappresentante ha risposto che “il deficit deve rimanere sotto il 3% in modo sostenibile”, escludendo una modifica della legislazione attuale.

“Stiamo discutendo anche un’altra possibilità con il governo italiano, ovvero di uscire dalla procedura di deficit eccessivo e valutare come applicare questa clausola per l’Italia. Siamo in un dialogo costruttivo e troveremo soluzioni che consentiranno all’Italia di aumentare le spese per la difesa.”

Dombrovskis ha aggiunto: “Qualora l’Italia richiedesse l’attivazione di questa clausola, andremo a riconsiderare gli obiettivi di deficit.” Questo commento è stato fatto durante il programma Start di Sky TG24, dove si è parlato della clausola di salvaguardia che permette deroghe al Patto di Stabilità per consentire spese nella difesa agli Stati membri.

Inoltre, Dombrovskis ha evidenziato: “Questa clausola permette agli Stati membri di incrementare la spesa per la difesa, indipendentemente dal fatto che siano o meno in procedura di deficit. Se l’Italia si trova in questa situazione, rivedremo gli obiettivi di deficit senza ostacolare l’aumento delle spese per la difesa.”