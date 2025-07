Sul lago di Garda, a Desenzano, si preannuncia un appuntamento che promette di sollevare il velo su temi scottanti e attuali. Daniele Capezzone sarà protagonista con il suo spettacolo “Tutte le follie della politica e dell’informazione“, un titolo che già da solo accende la curiosità e suggerisce un’analisi acuta e disincantata del panorama contemporaneo.

Un Dialogo con la Realtà

L’evento si terrà domenica 13 luglio 2025, alle ore 21:00, in una cornice di grande fascino: il Teatro al Castello di Desenzano del Garda. Un luogo che, con la sua storia e la sua atmosfera, sembra ideale per ospitare una riflessione sui meccanismi che muovono il nostro tempo. Capezzone, noto per la sua capacità di analizzare la scena politica e mediatica con sguardo critico, promette di offrire al pubblico un’occasione per addentrarsi nelle dinamiche spesso complesse e talvolta paradossali che caratterizzano il dibattito pubblico.

Sarà un’opportunità per guardare da vicino le distorsioni, le semplificazioni e le narrazioni che influenzano quotidianamente la nostra percezione della realtà. Un viaggio attraverso le pieghe meno visibili del potere e della comunicazione, con l’intento di stimolare il ragionamento e fornire chiavi di lettura inusuali.