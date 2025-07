Nelle nostre cucine, silenziosamente e senza chiedere troppo spazio, da tanti lustri, è comparso un compagno discreto ma tenace: il cibo surgelato. Non più risorsa d’emergenza, né parente povero del fresco, ma protagonista garbato di una rivoluzione alimentare che – se ci pensate bene – era nell’aria. O meglio: nel gelo. Come spesso accade nel nostro Paese, che scopre le cose moderne con un pizzico di sospetto e poi le adotta con entusiasmo da neofita, anche i surgelati si stanno guadagnando, paletta dopo paletta, il posto d’onore nelle abitudini degli italiani. Ce lo dice non il solito conoscente logorroico, ma Frozen in Focus, il primo rapporto annuale firmato Findus, che ha interrogato oltre 7.500 europei sul tema. E il responso non lascia dubbi: il gelo, oggi, è caldo di opportunità.

Il congelatore, un amico utile

Un tempo era lo spazio dimenticato della cucina. Oggi il freezer è diventato una sorta di cappella domestica della praticità. Il 63% degli italiani lo considera indispensabile: più di ogni altra cosa, dopo il caffè. E non a torto. Gli alimenti surgelati rispondono a una domanda precisa che ci portiamo dentro tutti: vogliamo mangiare bene, ma senza complicarci la vita. E possibilmente, senza svuotare il portafoglio.

L’88% degli europei, dice il report, mette la salute al primo posto. E i surgelati, lungi dall’essere cibo “minore”, si rivelano alleati preziosi per una dieta equilibrata, varia, stagionale anche quando le stagioni vanno per conto loro. Il 42% dei consumatori europei li porta in tavola da due a quattro volte la settimana. Noi italiani? Più diligenti, o forse solo più affamati: siamo al 44%.

Mangiare fragole a dicembre: eresia o lungimiranza?

Una volta si chiamava fuori stagione. Oggi si chiama comodità democratica. Il 39% degli europei ha capito che il surgelato non è una rinuncia, ma un’astuzia: si mangia bene, sempre, senza aspettare giugno per un pisello fresco o agosto per un peperone. È come avere la campagna nel cassetto del freezer, e senza i calli alle mani. Certo, qualche vecchio pregiudizio sopravvive, come le idee sbagliate nei salotti la domenica. Solo il 21% sa che i surgelati, a volte, vincono perfino sul fresco in fatto di nutrienti. E in Italia, dove la tradizione pesa più di una parmigiana, siamo ancora un po’ tiepidi: solo il 58% riconosce questa verità. Ma si sa, noi italiani cambiamo idea solo dopo averla difesa fino allo sfinimento. Gli elettrodomestici, si sa, sono i veri artefici dei cambiamenti storici. Così, mentre il 42,5% degli italiani si affida alla friggitrice ad aria per cuocere il surgelato come si deve, i più giovani – quei novelli esploratori del gusto – imparano i trucchi su TikTok. Un italiano su otto, tra i 18 e i 24 anni, ha trovato lì l’illuminazione. Per Renato Roca, country manager di Findus Italia: “Le innovazioni dell’ultimo decennio hanno portato i consumatori a guardare al frozen food con occhi nuovi. I surgelati costituiscono oggi una scelta di qualità per chi cerca soluzioni salutari, sostenibili e convenienti. Sebbene persistano ancora alcuni pregiudizi, il nostro studio evidenzia una crescente apertura verso il ruolo chiave del cibo surgelato per un futuro più sano, pratico e accessibile. Come azienda leader ci impegniamo a guidare questa evoluzione, rafforzando il nostro impegno nell’accrescere questa consapevolezza e valorizzare appieno il potenziale del frozen food negli anni a venire”.