La sicurezza stradale non è solo una questione di tecnica, ma anche di cultura, e per garantirla è indispensabile un approccio integrato che sappia coniugare risorse, formazione e programmazione. Questo il messaggio chiaro e forte lanciato da Domenico Capomolla, direttore di Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), in occasione dell’incontro tecnico “Prestazioni delle barriere: dai campi prova alla strada”. L’evento, promosso congiuntamente da Ansfisa e Regione Lombardia nella suggestiva Sala Belvedere di Palazzo Lombardia, ha rappresentato un’occasione cruciale per riunire istituzioni, tecnici e giuristi e fare il punto sulla gestione delle barriere di ritenuta.

La Sicurezza Misurabile e le Novità del Decreto Infrastrutture

L’importanza di una sicurezza che sia non solo percepita, ma misurabile e fondata su evidenze tecniche, è stata sottolineata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli. Morelli ha anche annunciato due significative novità introdotte dal Decreto Infrastrutture: lo stanziamento di 10 milioni di euro destinati al Fondo per i piccoli comuni per la messa in sicurezza di ponti e strade, e un atteso riordino delle norme sugli autovelox.

Domenico Capomolla ha ribadito un concetto fondamentale: “La manutenzione è essenziale. Non basta omologare i prodotti: servono piani esecutivi e verifiche sul campo, specie su tratti critici come cavalcavia e strade vicino a canali e pendii”. Una dichiarazione che evidenzia la necessità di un’azione proattiva e costante.

Il Nodo della Rete Secondaria e le Proposte per il Futuro

Il vero punto critico, come sottolineato da Capomolla, rimane la rete secondaria, che costituisce un impressionante 96% delle strade italiane. Qui, le difficoltà sono amplificate: “Spesso gli enti locali non hanno risorse né competenze adeguate. Alcuni dettagli tecnici dell’arredo stradale possono compromettere l’efficacia delle barriere, e vanno corretti tempestivamente”.

Per affrontare queste problematiche, sono state avanzate diverse proposte, tra cui l’avvio di un gruppo di lavoro con il Ministero delle Infrastrutture con l’obiettivo di armonizzare una normativa oggi frammentata. Questa frammentazione è spesso attribuibile anche alle differenze tra i crash test e gli impatti reali, un divario che necessita di essere colmato per garantire una maggiore efficacia dei dispositivi di sicurezza.

Il Nuovo Quaderno Tecnico e la Stabilità delle Risorse

In questo contesto di rinnovato impegno per la sicurezza stradale, è stato presentato anche un nuovo Quaderno tecnico di Ansfisa, interamente dedicato ai dispositivi di ritenuta. Un’iniziativa che si prefigge di fornire strumenti utili e aggiornati per gli operatori del settore.

Claudia Maria Terzi, assessora lombarda alle Infrastrutture, ha enfatizzato l’importanza della stabilità degli investimenti: “L’efficienza delle opere va garantita per decenni. Per questo le scelte politiche devono prevedere risorse stabili“. Un appello chiaro alla necessità di una visione a lungo termine e di un impegno finanziario costante per assicurare la durabilità e l’efficacia delle infrastrutture stradali.