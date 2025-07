Questa mattina si è tenuta a Roma una sentita cerimonia commemorativa in occasione del 49º anniversario dell’attentato terroristico che nel 1976 costò la vita al magistrato Vittorio Occorsio. La giornata è stata dedicata al ricordo di una figura simbolo della lotta al terrorismo e al neofascismo, insignito della Medaglia d’oro al valor civile per il suo straordinario impegno al servizio dello Stato e della giustizia.

La Cerimonia in Via Mogadiscio

Alle ore 9:00, in via Mogadiscio (angolo via del Giuba), si è svolta la prima parte delle celebrazioni. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha deposto una corona di fiori in nome della città, rendendo omaggio alla memoria di Occorsio.

Interventi Istituzionali

Numerose le personalità istituzionali presenti e intervenute, a testimonianza dell’importanza della figura di Occorsio. Hanno preso la parola Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

La Presenza delle Forze dell’Ordine

Anche le forze dell’ordine hanno partecipato attivamente, con l’intervento di Claudio Domizi, Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri, a sottolineare il legame profondo tra la magistratura e le istituzioni preposte alla sicurezza.

Il Ricordo della Famiglia

Particolarmente toccante è stata la presenza e l’intervento di Susanna Occorsio, figlia del magistrato, che ha condiviso il ricordo personale di un padre e di un servitore dello Stato.

Autorità Civili e Militari

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari, tra cui il Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, il Presidente del COPASIR Lorenzo Guerini, la Vicedirettrice del DIS Alessandra Guidi, e il Questore di Roma Roberto Massucci, a riaffermare l’unità dello Stato nel ricordo.

La Commemorazione al Tribunale di Roma

Nel pomeriggio, alle ore 13:00, la commemorazione è proseguita presso il Tribunale di Roma, nell’Aula Occorsio, dove magistrati del distretto si sono riuniti per un momento di riflessione.

Testimonianze e Interventi

Tra gli interventi anche quelli di Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, Pietro Gaeta, Procuratore generale della Corte di Cassazione, e Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica di Roma. Di grande impatto le testimonianze di Susanna Occorsio e di Roberta Lomurno, giovane magistrato in tirocinio, che ha sottolineato come la vicenda umana e professionale di Occorsio sia un esempio per chi si avvia alla professione di Pubblico Ministero.

Programma per il 50° Anniversario

Nel corso delle iniziative è stato presentato un ambizioso programma di attività per il 50° anniversario dell’attentato, che ricorrerà nel 2026. Gli storici Stefano Palermo e Miguel Gotor, insieme all’ex sovrintendente dell’archivio di Stato di Roma Michele di Sivo, hanno illustrato le future iniziative, che includeranno una mostra all’Archivio di Stato, cinque giornate di convegni e un percorso didattico per le scuole incentrato sulla metodologia della ricerca nell’era dell’intelligenza artificiale. Tutte le attività saranno curate da un comitato d’onore promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio ETS. Le commemorazioni hanno rinnovato l’impegno collettivo nella difesa dei valori costituzionali e nella memoria di chi, come Occorsio, ha pagato con la vita il proprio servizio alla legalità e alla democrazia.