Cubbit, il primo enabler di cloud storage geo-distribuito, e Rai Way S.p.A., operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media, annunciano oggi una Business Alliance Partnership nell’ambito del lancio dei nuovi servizi di Rai Way. Con questo accordo, Rai Way integra nella propria offerta i servizi di cloud storage, scegliendo la tecnologia DS3 Composer di Cubbit per abilitare un’offerta edge-to-cloud completamente italiana.

La Tecnologia Innovativa di Cubbit

Cubbit realizza soluzioni di cloud storage innovative in grado di garantire massima resilienza, sovranità e disponibilità del dato. Il cuore della tecnologia è un sistema che “polverizza” i dati archiviati, suddividendoli in frammenti cifrati e distribuiti su più nodi della rete. Nessun file è mai esposto per intero e resta sempre accessibile, anche in caso di attacco informatico o guasto.

La Scelta di Rai Way e i Vantaggi Strategici

La scelta di Cubbit da parte di Rai Way nasce dalla volontà di adottare una tecnologia di ultima generazione per offrire ai propri clienti servizi altamente performanti, sicuri e competitivi. La resilienza, la sicurezza e le prestazioni della soluzione Cubbit/Rai Way sono esaltate dalla peculiarità della distribuzione geografica dei data center Rai Way e dall’infrastruttura di rete proprietaria.

Implementazione e Disponibilità del Servizio

Rai Way ha integrato la tecnologia Cubbit all’interno dei suoi primi cinque data center di recente costruzione situati a Venezia, Torino, Milano, Genova e Firenze, con una capacità iniziale disponibile di 5 petabyte. Questa capacità sarà dedicata a fornire un’offerta Cloud Object Storage destinata ai propri clienti. A partire da oggi, il servizio è attivo e disponibile per la generalità degli utenti con possibilità di usufruire di periodi di prova gratuiti.

Le Dichiarazioni dei Protagonisti

Michele Gallo, nella seconda foto, Head of Operations Datacenter di Rai Way, ha commentato: “La partnership con Cubbit, leader tecnologico nel settore, rafforza la strategia di Rai Way di fornire alle imprese ed alle Pubbliche Amministrazioni italiane soluzioni ed infrastrutture in grado di accelerare la trasformazione digitale. Nello specifico la sinergia tra la presenza distribuita sul territorio dei nostri data center di ultima generazione, la rete di fibra ottica proprietaria che li connette ed una tecnologia innovativa come quella di Cubbit, garantiscono una soluzione sicura e resiliente per il salvataggio e la conservazione dei dati.”

“La partnership fra Cubbit e Rai Way è una conferma di come la nostra tecnologia si stia affermando come soluzione di riferimento per la gestione dei dati – ha dichiarato Alessandro Cillario, nella terza foto, Co-CEO e Co-fondatore di Cubbit – Con Cubbit identifichiamo partner strategici in alcuni settori verticali e forniamo loro la nostra tecnologia supportandoli a sviluppare business. In questo modo i clienti finali beneficiano di maggiore sicurezza, resilienza e ottimizzazione dei costi, e possono contare sulla storica relazione che hanno con i nostri partner. Dopo Leonardo nel settore della difesa, siamo orgogliosi di abilitare Rai Way a offrire il miglior servizio sul mercato media and entertainment.”