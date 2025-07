Il futuro dell’alimentazione per l’infanzia e specialistica in Italia si tinge di tricolore, con un’operazione strategica che vede NewPrinces S.p.A. acquisire da Heinz Italia S.p.A. le attività e gli storici marchi legati a questo segmento di mercato. Un’operazione che non è solo finanziaria, ma che assume un profondo significato simbolico, riportando nel cuore dell’industria alimentare italiana brand iconici.

Un Ritorno a Casa per Marchi Iconici

NewPrinces S.p.A. ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di una nuova società di recente costituzione. Questa entità racchiuderà le attività di produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di prodotti alimentari per l’infanzia, alimenti a fini medici speciali e nutrizione specialistica. Il cuore dell’operazione è l’acquisizione dello storico stabilimento produttivo Plasmon di Latina, un polo d’eccellenza che impiega circa 300 persone e produce annualmente circa 1,8 miliardi di biscotti Plasmon per il mercato italiano.

Insieme allo stabilimento, NewPrinces acquisisce un portfolio di marchi profondamente radicati nella memoria collettiva italiana: Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba. La continuità è assicurata: le attività industriali e operative, inclusi lo stabilimento e il personale, proseguiranno regolarmente sotto la nuova proprietà. Inoltre, il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food destinato al mercato del Regno Unito, in virtù di un accordo di co-packing.

La Visione di NewPrinces: Leadership Italiana e Innovazione

Questa acquisizione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso strategico di NewPrinces, avviato già nel 2015 con l’acquisizione dello stabilimento di Ozzano Taro (Parma) da Kraft Heinz, specializzato nella produzione di latte liquido e in polvere per neonati, l’unico impianto in Italia attivo in quest’ultimo settore. Grazie a questa operazione, NewPrinces riunisce le principali piattaforme produttive storiche del settore, consolidando la propria leadership nel segmento baby food e prodotti speciali in Italia e in Europa.

Angelo Mastrolia, nella foto, Presidente di NewPrinces, ha espresso con orgoglio il significato di questo passo: «Questa acquisizione è motivo di grande orgoglio ed emozione. Riportare in Italia marchi iconici come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba concretizza una visione che perseguiamo da anni: costruire una multinazionale italiana capace di dare nuova vita a brand amati, profondamente radicati nell’identità del nostro Paese. Con questa operazione rinnoviamo il nostro impegno verso l’Italia e verso l’eccellenza della sua industria alimentare.»

Una Piattaforma Leader per il Futuro dell’Alimentazione Specializzata

Con l’acquisizione, NewPrinces si dota di una piattaforma di leadership nel segmento baby food e prodotti speciali in Italia. Plasmon, con oltre 120 anni di storia, si conferma il marchio numero uno nel mercato italiano degli alimenti per l’infanzia, grazie al suo iconico biscotto e all’ampia gamma di pappe e prodotti specialistici. Nipiol rappresenta un’ulteriore garanzia di qualità e praticità per i genitori. Aproten e BiAglut, marchi specializzati in alimentazione con forte competenza nutrizionale (rispettivamente a basso contenuto proteico e senza glutine), costituiscono punti di riferimento per i consumatori con esigenze specifiche.

Sinergie e Prospettive di Crescita

L’operazione rafforza in modo significativo la posizione di NewPrinces in un segmento chiave e ad alto margine, generando importanti sinergie industriali, commerciali e di innovazione. La Società potrà sfruttare un centro R&D integrato per accelerare lo sviluppo di nuove formulazioni, inclusi ingredienti postbiotici, ed espandere l’offerta nel segmento premium e biologico. L’integrazione di formati innovativi come pouch e baby snacks aumenterà la capacità produttiva e la flessibilità operativa.

L’acquisizione permetterà inoltre di accelerare l’internazionalizzazione del baby food italiano, facendo leva sulla presenza commerciale consolidata di NewPrinces in oltre 60 Paesi e sulla rete distributiva in mercati chiave come Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Polonia. Verrà estesa la gamma prodotti con lo sviluppo di pasti completi, biscotti e prodotti da forno, nuove linee di pasta per l’infanzia, sughi e piatti pronti, per accompagnare il consumatore dalla prima infanzia allo svezzamento avanzato. Infine, l’operazione massimizzerà l’utilizzo della capacità produttiva dello stabilimento di Ozzano Taro nel latte liquido e in polvere per l’infanzia, creando un sistema produttivo ottimizzato e sinergico.