Un’importante notizia arriva dal settore delle grandi manovre: Vernazza Autogru, storica azienda ligure attiva dal 1946 nel sollevamento, nei lavori aerei e nei trasporti eccezionali, ha ricevuto un finanziamento di 5 milioni di euro da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina). Questa operazione si inserisce in un percorso di crescita sostenibile che l’azienda sta portando avanti con determinazione, rafforzando la sua posizione di primaria importanza sia a livello nazionale che internazionale.

Investimenti “Green” per la Flotta

Il finanziamento, erogato nell’ambito dell’impegno di Intesa Sanpaolo per la transizione ambientale e a supporto degli investimenti legati al PNRR, sarà destinato all’acquisto di nuovi beni strumentali nel campo del sollevamento, in particolare autogru telescopiche. Vernazza Autogru, con il suo parco macchine di oltre 250 unità – tra autogru, piattaforme aeree, autocarri e rimorchi – offre un servizio completo che spazia dalla progettazione alla consulenza tecnica, fino alla realizzazione dei progetti più complessi.

L’azienda ha sempre posto una forte attenzione all’innovazione tecnologica dei propri mezzi, integrando pienamente il rispetto dell’ambiente. La flotta è, infatti, cresciuta in un’ottica di sostenibilità “green”, con l’introduzione di mezzi a ridotte emissioni, dotati di un solo motore termico diesel e, nelle acquisizioni più recenti, anche di un kit speciale per l’utilizzo di un motore elettrico alimentato dalla rete. Questa evoluzione permette a Vernazza Autogru di operare anche in ambienti chiusi, garantendo una significativa riduzione sia delle emissioni che del livello acustico, a beneficio dell’ambiente e del personale.

Formazione Continua e Visione Futura

Oltre all’innovazione tecnologica, Vernazza Autogru valorizza da sempre la formazione costante e crescente del proprio personale. Attraverso la sua scuola interna, l’azienda offre percorsi formativi che assicurano un’elevata e completa preparazione professionale, garantendo che le tecnologie più avanzate del settore siano sempre accompagnate da competenze all’avanguardia.

L’operazione finanziaria con Intesa Sanpaolo si inserisce in questo quadro di consolidamento e sviluppo, con una chiara visione verso un futuro più sostenibile. Diego Vernazza, Presidente e Amministratore Delegato di Vernazza Autogru, ha espresso la sua soddisfazione per questa operazione: «Sono molto compiaciuto di consolidare, grazie a questa rilevante operazione finanziaria, il percorso di sviluppo dell’azienda con il Gruppo Intesa Sanpaolo, da sempre al nostro fianco nelle più significative operazioni di investimento per il settore del sollevamento. La storicità e la forza di questo nostro legame offre nuove spinte e stimoli alla nostra mission, in un’ottica che, oltre alla crescita del nostro business, vuole anche essere a salvaguardia dell’ambiente in cui operiamo quotidianamente. Da questo obiettivo nasce il progetto green a cui Vernazza Autogru da tempo aderisce con un’attenta valutazione delle tematiche di sostenibilità ambientale oggi imprescindibili per un futuro integrato ai temi ESG.»

Il Supporto di Intesa Sanpaolo all’Economia Sostenibile

Intesa Sanpaolo, da parte sua, si impegna attivamente a promuovere lo sviluppo di un’economia sostenibile, supportando gli investimenti delle imprese nei tre ambiti ESG (Environmental, Social, Governance). Il finanziamento a Vernazza Autogru rientra nello specifico S-Loan Progetti Green, uno strumento destinato alle aziende che realizzano progetti con un impatto ambientale positivo su processi, prodotti e tecnologie. Questo tipo di finanziamento prevede condizioni agevolate e un meccanismo di premialità sul tasso al raggiungimento di obiettivi di miglioramento in ambito ambientale, sociale e di governance.

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: «Come banca di riferimento per la crescita del territorio, Intesa Sanpaolo considera la sostenibilità un fattore di sviluppo per le imprese, in termini di fatturato e di EBITDA. L’operazione con Vernazza Autogru ci consente di supportare un’eccellenza, non solo locale, che ha sempre investito su innovazione, capitale umano, internazionalizzazione. Attraverso strumenti finanziari all’avanguardia, che si concentrano su obiettivi ESG e circular economy, accompagniamo i progetti delle nostre imprese e la loro capacità di competere in Italia e nel mondo. Dall’avvio di queste iniziative abbiamo erogato alle imprese della Liguria circa 300 milioni di euro.» Un segnale forte e chiaro di come la finanza possa essere un motore propulsivo per un futuro più rispettoso dell’ambiente e sempre più competitivo.