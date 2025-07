L’andamento verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Agenda 2030 dell’ONU segnala in Italia la necessità di un’accelerazione. È quanto sostenuto dall’Istat nel suo Rapporto. Sebbene oltre il 50% delle misure mostri miglioramenti nell’ultimo anno e oltre il 60% nel decennio, oltre il 20% delle misure è caratterizzato da stagnazione sia nel breve che nel lungo termine, con un aumento dei peggioramenti soprattutto nel breve periodo, interessando più di una misura su quattro.

Gli obiettivi con minori progressi includono la vita sulla terra, la pace, la giustizia e le istituzioni, l’acqua e la parità di genere. Anche il settore della salute presenta risultati deludenti.

“Anche in Italia, l’evoluzione temporale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) evidenzia la necessità di un’accelerazione”. Sono le parole del presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, durante la presentazione del Rapporto SDGs 2025. Chelli sottolinea come a livello globale, a dieci anni dall’adozione dell’Agenda 2030 e a cinque dalla scadenza temporale stabilita, i progressi verso gli SDG, sebbene significativi in molti casi, non soddisfano le aspettative.

“Il percorso dell’ultimo decennio”, spiega, “è stato segnato da shock esogeni, come la crisi pandemica, l’aumento delle tensioni geopolitiche e dei conflitti, oltre alla spirale inflazionistica causata dall’innalzamento dei prezzi dei prodotti energetici, che hanno condizionato negativamente i percorsi”. Le Nazioni Unite hanno recentemente, continua Chelli, “suonato un campanello d’allarme, evidenziando come senza interventi straordinari nei prossimi cinque anni, il fallimento su larga scala degli SDGs rappresenti lo scenario più probabile”.