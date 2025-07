Il panorama delle energie rinnovabili in Italia si arricchisce di un nuovo tassello, con la firma di un importante contratto che vede protagoniste ESI S.p.A. e Innovatec Energy S.r.l. Un’operazione che non solo segna un passo avanti nella transizione energetica del Paese, ma rafforza anche le sinergie interne a un gruppo leader del settore.

Un Nuovo Polo Fotovoltaico in Calabria

Il cuore di questa notizia è la sottoscrizione, avvenuta il 23 giugno 2025, di un contratto EPC (Engineering, Procurement and Construction) “chiavi in mano” per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Petilia Policastro (KR). Il progetto è di dimensioni significative, prevedendo un impianto da 4,5 MWp, per un valore complessivo che si attesta intorno ai 4,1 milioni di Euro.

All’interno di questa collaborazione strategica, ESI S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in EPC e System Integrator, curerà le attività di coordinamento tecnico, supervisione e realizzazione dell’impianto, con un importo di circa 2,8 milioni di Euro. Innovatec Energy S.r.l. avrà invece la responsabilità del coordinamento gestionale e autorizzativo, oltre alla gestione dei rapporti con il cliente e gli enti terzi, per un valore di circa 1,3 milioni di Euro. A questi importi si aggiungono i 100.000 Euro di un precedente contratto di pre-affidamento, siglato il 19 maggio 2025, per le attività di ingegneria esecutiva e site investigation sul medesimo impianto.

Sinergie e Crescita Sostenuta

Questa operazione non è un evento isolato, ma si inserisce pienamente nel percorso di consolidamento delle sinergie tra le società del Gruppo Innovatec, di cui ESI è parte integrante. L’obiettivo è promuovere un modello operativo integrato e scalabile, capace di generare valore lungo l’intera filiera della transizione energetica. Un segnale chiaro di come le aziende stiano puntando su una collaborazione sempre più stretta per affrontare le sfide del mercato.

La solidità di ESI S.p.A. è confermata dai numeri. Tenendo conto della produzione già realizzata al 31 dicembre 2024 e dei nuovi progetti acquisiti nel corso del 2025, la società consolida un backlog complessivo di circa 37,70 milioni di Euro. Un dato che testimonia la robustezza e la continuità del proprio portafoglio ordini, elemento cruciale per la stabilità e la crescita nel settore delle energie rinnovabili.

La Visione dell’Amministratore Delegato

Riccardo Di Pietrogiacomo, nella foto, Amministratore Delegato di ESI S.p.A., ha espresso grande entusiasmo per questa nuova partnership: “Questo progetto rappresenta l’avvio di una collaborazione strategica all’interno del Gruppo Innovatec, di cui ESI è parte integrante. Siamo convinti che questo modello sinergico possa essere applicato anche agli ulteriori impianti inclusi nella pipeline del Gruppo, con il coinvolgimento diretto di ESI nella fase realizzativa.”