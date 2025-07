Le principali borse europee si muovono in modo disomogeneo, mentre gli indici statunitensi mostrano tendenze contrastanti. Milano segna una flessione dello 0,6%, risultando la peggiore, seguita da Madrid a -0,5%. Francoforte passa in territorio negativo con un -0,2%; al contrario, Parigi registra un incremento dello 0,2% e Londra accelera guadagnando l’1,15%. Negli Stati Uniti, il Dow Jones sale dello 0,25%, mentre il Nasdaq perde lo 0,41%. Il differenziale tra i Btp e i Bund decennali tedeschi risale a 85,3 punti, con il rendimento annuo italiano che aumenta di 1,6 punti, raggiungendo il 3,54%, in linea con il tedesco al 2,69%. Il dollaro mostra un aumento, superando quota 0,85 euro e attestandosi poco sotto le 0,74 sterline, mentre il prezzo dell’oro scende dello 0,22% a 3.319 dollari l’oncia.

Il mercato petrolifero presenta risultati contrastanti, con il greggio Wti in calo del 2,5% a 66,69 dollari al barile, mentre il gas naturale aumenta del 2,34% a 35,11 euro al MWh, mantenendosi al di sopra dei 35 euro grazie alla crescente domanda di GNL in Sudafrica, dovuta alle basse temperature invernali.

I titoli del settore minerario mostrano buone performance: Anglo American guadagna il 4,5%, Glencore il 3,8%, Rio Tinto il 3,5% e ArcelorMittal il 2,76%, dopo le stime di crescita del PIL di 1.950 miliardi di dollari annunciate da Pechino. Anche i produttori di semiconduttori, come Be (+3,73%) e Stm (+2,9%), si segnalano tra i migliori in Piazza Affari. Nel settore automobilistico, Bmw aumenta del 4,24% grazie ai risultati delle vendite del secondo trimestre. Seguono Stellantis (+2,4%), Porsche (+2,3%), Renault (+1,53%) e Volkswagen (+1%).

Tra i titoli bancari, Commerzbank è in calo del 4%, dopo che il governo tedesco ha ribadito la sua opposizione a Unicredit (-2,2%). Disagi anche per Caixabank (-2,2%), SocGen (-2,1%), Mps (-2,05%), Banco Santander (-1,95%) e Banco Bpm (-1,85%). Bper (-1,4%) e Popolare Sondrio (-1,2%) mostrano una maggiore cautela. Sotto pressione è anche Iveco (-4%), con notizie su di un’offerta per la sua divisione difesa (Idv), secondo cui le proposte di Leonardo (-0,3%) e Rheinmetall (-0,7%) ammonterebbero a 1,6 miliardi di euro, debito incluso.