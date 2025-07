L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Revolut, accusata di “aver diffuso messaggi ingannevoli riguardanti i servizi di investimento offerti e di avere impiegato modalità aggressive nella gestione dei servizi bancari”. Tale comunicazione è emersa da una nota ufficiale dell’Autorità.

Martedì 8 luglio, i funzionari di controllo, coadiuvati dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno effettuato ispezioni presso la filiale italiana di Revolut Bank Uab.

Secondo quanto spiegato dall’Antitrust, per quanto riguarda i servizi di investimento, Revolut avrebbe promosso la possibilità di investire in azioni sottolineando l’assenza di commissioni, senza chiarire ulteriori costi e limitazioni associati agli investimenti senza commissioni. Inoltre, sarebbe stata omessa un’informazione cruciale: gli investimenti a “0 commissioni” comprendono azioni frazionate che, rispetto alle azioni intere, presentano significative differenze in termini di diritti di voto dell’azionista e di trasferibilità.

Per quanto riguarda gli investimenti in criptovalute, intrinsecamente rischiosi, Revolut non avrebbe adeguatamente chiarito che non è possibile modificare le impostazioni di stop-loss e take-profit, strumenti utili per gestire il rischio durante l’investimento.

Nell’ambito dei servizi bancari, Revolut avrebbe omesso o fornito in modo poco chiaro informazioni cruciali sui termini e le modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto. Le società avrebbero adottato approcci aggressivi per sospendere o bloccare i conti, senza preavviso adeguato, non garantendo ai clienti un conformo supporto o assistenza. Questo avrebbe impedito agli utenti di accedere ai propri fondi e servizi correlati per periodi prolungati, ostacolando l’esercizio dei loro diritti contrattuali. Infine, Revolut avrebbe mancato di fornire informazione chiara e completa sui requisiti necessari per ottenere un IBAN italiano (con iniziali IT) in luogo dell’IBAN lituano (con iniziali LT).

Revolut ha dichiarato: “Prendiamo molto seriamente l’indagine dell’Agcm. Abbiamo fornito e continueremo a fornire la nostra piena collaborazione all’Autorità”. Ha aggiunto che, trattandosi di un procedimento in corso, non è possibile fornire dettagli specifici e che la banca digitale rimane completamente impegnata a mantenere i più elevati standard di conformità e tutela dei clienti in Italia e nel resto del mondo.