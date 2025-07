Un importante passo strategico è stato compiuto nel panorama tecnologico italiano, con Antares Vision Group, leader mondiale nella tracciabilità e nel controllo qualità, che ha annunciato il suo ingresso con una quota di minoranza nel capitale di Genuine Way. Si tratta di una scale-up italiana che si è distinta per la sua capacità di creare un collegamento diretto tra i brand FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) e i loro consumatori. Questo accordo promette di ridefinire il modo in cui le aziende interagiscono con il mercato, garantendo maggiore trasparenza e fidelizzazione.

Un Connubio per la Tracciabilità e l’Engagement

L’acquisizione di questa quota minoritaria permette ad Antares Vision Group di completare le proprie soluzioni di tracciabilità con un modulo innovativo di consumer engagement. Grazie all’identità digitale del prodotto, diventa possibile ricavare e trasmettere informazioni utili da e per il consumatore finale. Questo flusso bidirezionale di dati è fondamentale per alimentare la loyalty, ovvero la fedeltà del cliente che va oltre la singola transazione, creando un legame duraturo.

Parallelamente, Genuine Way si inserisce in un ecosistema più strutturato, quello di DIAMIND, che le aprirà le porte a nuove soluzioni tecnologiche, complementari e aggiuntive rispetto alla sua offerta attuale. Un’opportunità significativa per potenziare ulteriormente la sua proposta di valore.

Genuine Way ha già dimostrato la sua solidità nel settore dei beni di largo consumo, dove, attraverso la sua tecnologia proprietaria, consente ai brand di intercettare, coinvolgere e profilare i consumatori. L’azienda è riconosciuta come un player di riferimento in Italia per il segmento della GdO (Grande Distribuzione Organizzata) in ambito alimentare, vantando importanti clienti corporate che già utilizzano le sue WebApp interattive per fornire contenuti di valore ai consumatori.

Le Voci dei Protagonisti: Visione e Rivoluzione

Gianluca Mazzantini, CEO di Antares Vision Group, ha commentato l’accordo con entusiasmo: “L’obiettivo di questo accordo strategico consiste nel rafforzare il posizionamento e alimentare la crescita di entrambe le Società. La visione di lungo termine prevede un’opportunità competitiva per fornire nuovi servizi, con ottime possibilità di crescita, sia in Italia che in Europa”.

Anche Walfredo della Gherardesca, CEO di Genuine Way, ha espresso la sua visione sul futuro: “Con questa intesa ci prefiggiamo di trasformare il modo in cui i brand FMCG interagiscono con i propri clienti nei canali offline, rivoluzionando i settori GdO e Ho.Re.Ca. che ora si stanno dimostrando più sensibili agli investimenti in digitalizzazione”. Ha poi aggiunto: “Con l’avvento di nuove tecnologie, quali le WebApp di ultima generazione, i brand di largo consumo stanno percependo l’enorme valore che è possibile generare attraverso la creazione di una connessione diretta con il consumatore finale. Antares Vision Group è il partner ideale per accelerare questa «rivoluzione»”.