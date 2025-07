La recente indagine condotta da Confcommercio e Censis rivela un quadro complesso ma affascinante delle famiglie italiane nel 2025: un mix di prudenza e desiderio di ritorno alla normalità. Nonostante le persistenti incertezze globali, con conflitti e il ritorno dei dazi che gettano ombre sullo scenario internazionale, l’economia italiana mostra una sorprendente stabilità. L’occupazione ai massimi storici e un’inflazione sotto controllo hanno spinto al rialzo il reddito disponibile, creando le premesse per una ripresa dei consumi. Eppure, un velo di cautela continua a permeare le scelte delle famiglie.

Una Fiducia in Bilico ma la Spesa non si Ferma

Il rapporto evidenzia una contraddizione di fondo nel sentire degli italiani. Da un lato, c’è un’innegabile voglia di normalità e la propensione a tornare a spendere, dall’altro, la prudenza dettata dall’incertezza. Questo si riflette in un clima di fiducia che, sebbene ancora positivo nel saldo tra ottimisti e pessimisti, ha visto il suo entusiasmo più che dimezzarsi rispetto al 2023 (10,8 punti contro 27,5). Non sorprende quindi che un quarto delle famiglie nutra timori per una possibile contrazione dei propri redditi futuri.

Tuttavia, queste riserve non si traducono in un blocco della spesa. Al contrario, le intenzioni di acquisto per il 2025 sono in crescita rispetto all’anno precedente. In particolare, gli elettrodomestici mostrano un notevole incremento del +10,9% rispetto al 2024, seguiti a ruota dai prodotti tecnologici con un +9,1%. Anche le ristrutturazioni (+3,8%) e l’acquisto di mobili (+5,6%) e autovetture (+4,3%) evidenziano un trend positivo. Questi dati suggeriscono che, pur mantenendo un occhio vigile sul futuro, le famiglie italiane non intendono rinunciare a investimenti volti a migliorare la qualità della vita quotidiana.

L’Estate 2025: Il Ritorno delle Vacanze

Un segnale tangibile di questo desiderio di normalità è l’impennata delle partenze per le vacanze estive. Già il 37,7% degli italiani ha pianificato le ferie, un dato che non si registrava dal 2019. Questo incremento si accompagna a una diminuzione sia degli indecisi che di coloro che non partiranno. Sebbene le rinunce rimangano elevate tra le famiglie con minori risorse economiche (il 53,5% dichiara di non partire per mancanza di fondi) e nel Mezzogiorno, la maggior parte di chi partirà opterà per destinazioni in Italia (76%) e con un budget invariato o ridotto, scegliendo principalmente hotel o B&B e agriturismi. Questo scenario fa emergere una tendenza, un “ottimismo nonostante tutto” che caratterizza quasi la metà degli italiani (46,5%).

Combinando questa resilienza con la buona salute economica del Paese, il rapporto Confcommercio-Censis stima che, in assenza di nuovi shock esterni, sarà possibile raggiungere un obiettivo di crescita dell’1% dei consumi reali sia nel 2025 che nel 2026. La chiave per sbloccare il pieno potenziale di consumi e investimenti, sottolineano gli analisti, rimane la ricostruzione di una fiducia solida e duratura.

Le Preoccupazioni Quotidiane e le Speranze di Stabilità

Le paure che affliggono le famiglie italiane sono profondamente radicate nel quotidiano: la malattia (49,2%) e la mancanza di risorse economiche (47,2%) si confermano le principali fonti di preoccupazione, soprattutto per le famiglie del Sud e quelle a basso reddito. Nonostante ciò, la speranza più diffusa (67,4%) è quella di “mantenere un tenore di vita adeguato”, un desiderio che supera quello di una crescita significativa e riflette la ricerca di stabilità in un mondo instabile.

Le aspettative sui redditi per la seconda metà del 2025 sono prudenti: la maggior parte (65,6%) prevede stabilità, mentre un quarto delle famiglie teme una contrazione. Solo un limitato 9,7% si aspetta un aumento.

Commentando i risultati dell’indagine, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nella foto, ha affermato: “Le famiglie italiane mostrano grande resilienza: cala la fiducia, ma le intenzioni di acquisto crescono e quasi il 40% degli italiani ha già programmato le vacanze estive, che è il dato migliore dal 2019. Ricostruire la fiducia, con la riduzione delle tasse, è l’unica strada per superare l’incertezza e ridare slancio a consumi e investimenti.”