Un’importante innovazione nel settore della mobilità smart sbarca sui celebri laghi italiani. Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni di trasporto e divisione di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), ha annunciato l’implementazione di un nuovo sistema di pagamento EMV (Europay, Mastercard e Visa) contactless per la Gestione Governativa Navigazione Laghi. Questo ente, che opera sotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce il trasporto pubblico sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. Si tratta di un’iniziativa pionieristica, essendo uno dei primi esempi in Italia di sistemi di pagamento contactless EMV applicati alla navigazione pubblica di linea.

Digitalizzazione a Bordo: Viaggi Più Semplici per Milioni di Passeggeri

Il nuovo sistema di pagamento contactless segna un passo avanti significativo nella praticità per i passeggeri. Consente infatti di effettuare transazioni in modo estremamente semplice: basta un “tap” a bordo, sia in entrata che in uscita, utilizzando i validatori installati sulle imbarcazioni. I passeggeri potranno pagare con le loro carte di debito e di credito contactless o con i digital wallet abilitati NFC. Questo progresso modernizza radicalmente la struttura tariffaria e spinge verso una maggiore digitalizzazione dei pagamenti, garantendo viaggi più fluidi ed efficienti.

Questa soluzione si integra perfettamente con il sistema di bigliettazione elettronica che Conduent aveva già implementato in precedenza nelle biglietterie dei tre laghi. L’obiettivo è favorire l’accessibilità a bordo e migliorare l’esperienza di viaggio per i 12 milioni di passeggeri che Navigazione Laghi serve ogni anno, rendendo il loro percorso ancora più comodo e senza interruzioni.

Le Voci dei Protagonisti: Efficienza e Innovazione al Centro

Pietro Marrapodi, Gestore Governativo di Navigazione Laghi, ha commentato con entusiasmo l’introduzione del nuovo sistema: “Gestire una flotta di navi in modo efficiente e passenger-friendly è fondamentale per la rete di trasporto dei laghi Maggiore, di Garda e di Como, che sono tra le destinazioni più visitate in Italia. Nell’ambito della gara ad evidenza pubblica vinta da Conduent, abbiamo dapprima introdotto il sistema di bigliettazione elettronica, e ora abbiamo ulteriormente migliorato il sistema con il pagamento contactless EMV. Questa modernizzazione offre ai passeggeri opzioni di bigliettazione più flessibili, garantendo un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità”.

Anche Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Italia, ha sottolineato l’importanza di questa transizione: “L’adozione dei sistemi di pagamento EMV contactless da parte di Navigazione Laghi riflette il progressivo passaggio alla digitalizzazione della bigliettazione a livello globale. In tutto il mondo, le aziende di trasporto stanno modernizzando i loro sistemi, incoraggiando una più ampia adozione dei metodi di pagamento EMV. Le soluzioni EMV contactless facilitano il viaggio dei passeggeri e consentono una gestione dinamica e flessibile delle tariffe – vantaggi chiave della digitalizzazione del trasporto pubblico”.