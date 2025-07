D-Flight, azienda del gruppo Enav, ha concluso un “accordo di partenariato tecnico-operativo” con Sis 118 e UrbanV per l’avvio di Seuam – Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un’iniziativa innovativa che mira a trasformare il soccorso sanitario di emergenza tramite l’uso di droni e sistemi di mobilità aerea urbana. Si tratta di un “progetto sperimentale” – si legge in una nota – che ha l’obiettivo di ridurre significativamente i tempi di intervento del sistema di emergenza territoriale 118 in situazioni di arresto cardiaco improvviso, shock emorragico, shock anafilattico, intossicazioni acute, o altre emergenze sanitarie in cui vi sia un rischio imminente di morte, grazie all’impiego di droni di ultima generazione capaci di trasportare, sotto la supervisione in tempo reale delle centrali operative 118, defibrillatori, emoderivati, farmaci salvavita e dispositivi sanitari direttamente sul luogo dell’emergenza.

Una prima fase sperimentale (2025-2028) prevederà dei test di volo nei comuni partecipanti al progetto, tra cui Altomonte (CS), Santa Lucia di Serino (AV), Massa di Somma (NA), Pizzo Calabro (VV), Laterza (TA), Rosciano (PE) e Trebisacce (CS). “In questi contesti – viene specificato – i droni verranno utilizzati per consegnare presidi salvavita in tempi record, superando ostacoli logistici e riducendo la dipendenza dai mezzi di soccorso convenzionali.” Il progetto “ha l’intenzione di diventare un modello di riferimento replicabile a livello nazionale e internazionale.”