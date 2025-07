I salari reali sono al centro del dibattito economico in quasi tutti i Paesi dell’OCSE, mostrando una crescita generalizzata. Tuttavia, la realtà è più complessa: in circa metà di questi Stati, il potere d’acquisto dei lavoratori non ha ancora recuperato i livelli precedenti all’impennata inflazionistica del 2021. In questo scenario, l’Italia emerge come un caso critico, registrando la contrazione più marcata dei salari reali tra le principali economie esaminate dall’OCSE. Nonostante un recupero relativamente robusto nell’ultimo anno, all’inizio del 2025 i salari reali nel nostro Paese risultavano ancora inferiori del 7,5% rispetto all’inizio del 2021. Questo il quadro tracciato dall’OCSE nel suo “Employment Outlook 2025”, con un focus particolare sulla situazione italiana.

Contratti Scaduti e Potere d’Acquisto: Un Equilibrismo Precario

L’analisi dell’OCSE rivela che il rinnovo dei principali contratti collettivi nell’ultimo anno ha portato a incrementi salariali negoziati superiori alla norma. Un segnale positivo, certo, ma non sufficiente a colmare il divario creato dall’inflazione galoppante. La perdita di potere d’acquisto, dunque, non è stata completamente compensata. A complicare ulteriormente il quadro, all’inizio del primo trimestre del 2025, un dipendente su tre del settore privato era ancora in attesa del rinnovo del proprio contratto collettivo. Una situazione che non contribuisce certo alla stabilità economica delle famiglie. Le previsioni per i prossimi due anni indicano una crescita contenuta dei salari reali. Si stima che i salari nominali (la retribuzione per dipendente) in Italia cresceranno del 2,6% nel 2025 e del 2,2% nel 2026. Sebbene questi aumenti siano inferiori a quelli previsti nella maggior parte degli altri Paesi OCSE, permetteranno ai lavoratori italiani di realizzare modesti guadagni in termini reali, considerando che l’inflazione è stimata al 2,2% nel 2025 e all’1,8% nel 2026.

Il Mercato del Lavoro: Luci e Ombre in Italia

A livello generale, il tasso di disoccupazione OCSE si mantiene stabile al 4,9% a maggio 2025, invariato rispetto all’anno precedente. Tuttavia, emergono segnali di indebolimento, con una decelerazione della crescita occupazionale e un ritorno delle tensioni sul mercato del lavoro ai livelli pre-Covid in molti Paesi.

L’Italia, nonostante un rallentamento della crescita economica dalla fine del 2022, ha mostrato una notevole resilienza nel mercato del lavoro. Ha raggiunto infatti livelli record di occupazione e minimi storici per disoccupazione e inattività. A maggio 2025, il tasso di disoccupazione nel nostro Paese è salito al 6,5%, un leggero calo rispetto a maggio 2024 (-0,1 punti percentuali) e un miglioramento significativo rispetto al periodo pre-pandemico (-3,1 punti percentuali). Nonostante questi progressi, il dato italiano rimane superiore alla media OCSE del 4,9%.

L’occupazione totale ha continuato a crescere nell’ultimo anno, seppur a un ritmo più moderato, registrando un aumento annuo dell’1,7% a maggio 2025. Questa crescita è stata trainata in particolare dalle persone più anziane. Ciononostante, il tasso di occupazione italiano (62,9% nel primo trimestre 2025) resta significativamente inferiore alla media OCSE (70,4%). L’inattività è diminuita a maggio 2025, mantenendosi su livelli storicamente bassi, pur rimanendo elevata se confrontata con gli altri Paesi OCSE. Guardando al futuro, nonostante le incertezze legate alle perturbazioni del commercio globale, l’OCSE prevede che il tasso di disoccupazione italiano rimarrà stabile nel 2025 e nel 2026, con una crescita dell’occupazione totale stimata rispettivamente all’1,1% e allo 0,6%.