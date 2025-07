(di Katherine Puce) Il settore moda affronta oggi in Italia un importante periodo di transizione, tra l’andamento non sempre certo dei mercati e le grandi sfide nell’adozione delle normative ambientali, che vanno sempre più di pari passo con quelle che sono le domande dei consumatori, che cambiano consumi. Un comparto che sta creando sempre più un proprio spazio è il segmento skin track. Si tratta ancora di una nicchia che rappresenta l’abbigliamento tecnico, calzature e accessori pensati per chi pratica sci alpinismo, freeride, hiking invernale e attività outdoor ad alta quota, e vede il suo boom nelle attività invernali. In questa strada non bisogna pensare erroneamente che la moda tecnica legata alla montagna e al segmento skin track vada in letargo d’estate. Si tratta, infatti, di un comparto che non conosce una sola stagione, ma è ben attivo nei laboratori artigiani, piccole imprese fino ai grandi marchi di lusso.

Lo skin track tra stile tecnico e attività outdoor

Il termine skin track nasce dalle pelli di foca sintetiche (le “skins”) applicate sotto gli sci durante la salita in montagna e inizia ad affermarsi solo negli anni ’90, quando lo sci alpinismo si afferma come disciplina sportiva alternativa allo sci alpino. Ma è nel 2010 che questo piccolo segmento si intreccia con il più grande comparto della moda urbana, che inizia a ricercare look alternativi in contesti metropolitani.

Outdoor lifestyle in crescita

La pandemia poi ha spinto il cosiddetto lifestyle outdoor, ovvero quello stile di vita che fa proprie esperienze come escursionismo, trekking, hiking, ski touring, alpinismo, mountain bike, trail running o campeggio, in vista dell’idea di coltivare non solo il proprio benessere fisico ma anche la moda nel contatto con l’ambiente, creando vere e proprie collezioni ibride. Secondo un report pubblicato da Precedence Research nel mese di aprile 2025, si stima che solo il mercato globale dell’equipaggiamento da sci raggiungerà un valore di 17,74 miliardi di dollari nel 2025, con una previsione di crescita fino a 28,53 miliardi di dollari entro il 2034.

La regia del cambiamento è al Tavolo della Moda

Comparti emergenti come lo skin track e altri saranno al centro del Tavolo della moda, convocato per il prossimo 22 luglio a Roma, che si riunisce per definire le prossime direttrici di sviluppo del comparto. In particolare, il Made in Italy darà qui spazio ai segmenti che affermano nuovi design funzionale, performance outdoor e valori green.

All’evento verranno coinvolte direttamente non solo le istituzioni ma anche associazioni di categoria e rappresentanti regionali, che affronteranno temi concreti importanti come l’estensione della Cassa integrazione alle imprese artigiane e l’attuazione del regime di Responsabilità estesa del produttore (EPR), per ampliare l’accesso a questi ammortizzatori sociali anche per le imprese artigiane della moda, offrendo loro una rete di protezione in situazioni di crisi temporanea. Questo per guidare la strategia che può porre le basi di un vero ecosistema capace di innovarsi e imporsi come stabile e all’avanguardia.

La moda dunque si ripensa e lo fa ascoltando i nuovi settori di nicchia che chiedono più spazio e che possono rappresentare la risposta giusta ai nuovi stili di vita e alle nuove esigenze dei consumatori e della catena produttiva.