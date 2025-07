Un passo da gigante verso l’autonomia tecnologica europea nel campo dell’intelligenza artificiale. OpenNebula Systems, azienda alla guida dell’Industry Facilitation Group dell’IPCEI Cloud, ha annunciato oggi il lancio di Fact8ra, la prima piattaforma AI-as-a-Service (AIaaS) multi-provider a livello continentale. Questa iniziativa rappresenta un traguardo fondamentale nella costruzione di un’infrastruttura di AI federata e sovrana in tutta Europa.

Un Cuore Open Source per l’AI Europea

Fact8ra si distingue per la sua fondazione su tecnologie open source “made in Europe”, garantendo trasparenza e controllo. La piattaforma è progettata per aggregare e combinare le risorse di calcolo provenienti da ben otto Stati membri dell’Unione Europea: Francia, Germania, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia. Questa collaborazione transnazionale è cruciale per creare una rete robusta e resiliente.

La piattaforma facilita la distribuzione senza soluzione di continuità di istanze private di Large Language Models (LLM), inclusi modelli di spicco come Mistral ed EuroLLM. Inoltre, offre un’integrazione nativa con cataloghi esterni come Hugging Face, consentendo l’accesso a un’ampia gamma di modelli AI e dataset aggiuntivi, un fattore chiave per lo sviluppo e l’innovazione.

Potenza di Calcolo e Collaborazioni Strategiche

Fact8ra sfrutta il supporto potenziato per le GPU NVIDIA introdotto con la nuova versione di OpenNebula 7.0. Questa capacità consente di aggregare server GPU da fornitori di cloud e di edge computing 5G europei di primissimo piano, tra cui Arsys, CloudFerro, IONOS, Leaseweb, OVHcloud, Scaleway, StackScale e Tiscali. Una sinergia che promette di offrire potenza di calcolo elevata e distribuita geograficamente.

La piattaforma incorpora anche un innovativo modello di federazione che unisce le capacità dell’infrastruttura AI offerta da centri HPC (High Performance Computing) e AI Factories finanziate dall’UE. Ciò garantisce la portabilità dei carichi di lavoro e l’interoperabilità con strutture di supercalcolo presso la Gdańsk University of Technology, i Research Institutes of Sweden, l’University of Latvia e la Rovira i Virgili University. La pila tecnologica di Fact8ra si basa su uno stack cloud sovrano per l’AI, che include non solo OpenNebula ma anche altre tecnologie open source europee come openSUSE e MariaDB, rafforzando l’ecosistema digitale europeo.

Un Pilastro per l’Ecosistema AI Europeo

Fact8ra si presenta come una soluzione tecnologica unica, offrendo un ambiente cloud-native e multi-tenant per l’inferenza e l’addestramento AI. Questo la rende uno strumento prezioso per quelle singole AI Factories che intendono fornire alle PMI e alle startup un accesso facilitato alle infrastrutture digitali pubbliche.

Più che un semplice primo progetto industriale nell’ambito dell’IPCEI Cloud, Fact8ra è un elemento cruciale per la creazione di un ecosistema europeo per l’AI sovrana lungo il continuum HPC-cloud-telco. Accelererà così l’implementazione tecnica del “AI Continent Action Plan” dell’Unione Europea.

L’Importanza dell’IPCEI Cloud

A dicembre 2023, la Commissione Europea ha approvato l’Important Project of Common European Interest on Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS). Con un investimento di 1,2 miliardi di euro in aiuti di Stato e 1,4 miliardi di euro in investimenti privati, questo progetto integrato si configura come il più grande progetto open source nella storia dell’Unione Europea. Supportato da 12 Stati membri e implementato da oltre 120 partner industriali, il suo obiettivo principale è sviluppare congiuntamente il primo ecosistema di elaborazione dati interoperabile e apertamente accessibile in Europa. L’IPCEI-CIS è ora parte integrante della più ampia iniziativa 8ra.

Thibaut Kleiner, Direttore per le Future Networks presso la DG CONNECT, ha ribadito l’importanza di questi sforzi all’inizio di luglio 2025: “Il lavoro dell’IPCEI-CIS, come parte del più ampio ecosistema 8ra, svolge un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi tecnologici e di sovranità dell’AI Continent Action Plan. Il piano mira a farci diventare un leader globale nell’Intelligenza Artificiale, e l’IPCEI-CIS offre un’opportunità unica per lo sviluppo di uno stack cloud europeo per l’AI. Insieme all’iniziativa AI Factories, l’IPCEI-CIS è una fonte cruciale di supporto per quelle PMI europee che hanno bisogno di sfruttare le infrastrutture AI lungo il continuum cloud-edge.”