L’agenzia di rating Moody’s ha recentemente alzato il rating delle obbligazioni di Mundys (nella foto, il vicepresidente Alessandro Benetton) da Ba2 a Ba1, mantenendo un outlook “stabile”. Una mossa che riflette una percezione più solida della compagnia sul mercato finanziario globale. L’agenzia ora considera il rating complessivo del Gruppo Mundys coerente con un rating Baa3, segnale di una valutazione complessiva positiva. Non solo Mundys, ma anche Aeroporti di Roma (ADR) ha ricevuto buone notizie, con Moody’s che ha migliorato il suo outlook da “stabile” a “positivo”, confermando il rating Baa2 delle obbligazioni.

Le Ragioni dell’Upgrade per Mundys

L’innalzamento del rating di Mundys (nella seconda foto, l’a. d. Andrea Mangoni) annunciato l’8 luglio 2025, è il risultato di una serie di fattori chiave. Moody’s ha evidenziato la solida performance operativa delle principali controllate del Gruppo, in particolare i risultati positivi di Aeroporti di Roma e di Abertis. Un altro elemento cruciale è il miglioramento degli indicatori finanziari di Mundys, frutto di una gestione finanziaria prudente e di una maggiore trasparenza.

La strategia del Gruppo di concentrarsi su asset infrastrutturali regolati, come autostrade a pedaggio e aeroporti, nei paesi OCSE, sta pagando. Questo approccio, combinato con recenti acquisizioni ed estensioni di concessioni, ha portato a un allungamento della vita media del portafoglio e a flussi di cassa più prevedibili, riducendo il rischio aziendale.

Nel 2024, Mundys ha registrato risultati operativi robusti: i ricavi consolidati sono aumentati di quasi l’8%, e l’EBITDA è cresciuto di quasi il 12%, raggiungendo un margine del 61%, il più alto sotto l’attuale struttura del gruppo. Questa performance è stata sostenuta da una solida crescita del traffico in quasi tutte le giurisdizioni, continui aumenti tariffari in linea con i quadri normativi e il consolidamento delle recenti acquisizioni di Abertis Infraestructuras S.A.

I primi cinque mesi del 2025 hanno confermato questa tendenza positiva. Il traffico sulle autostrade a pedaggio è aumentato dell’1,0% in Francia, del 4,1% in Spagna, dell’1,7% in Messico, del 2,8% in Brasile e dell’1,9% in Cile. Anche il traffico aeroportuale ha mostrato una forte performance, con gli aeroporti di Roma in crescita del 7,1% e l’aeroporto di Nizza del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Moody’s prevede che l’EBITDA continuerà a crescere di circa il 7% nel 2025, grazie ai trend di traffico positivi, significativi aumenti tariffari e il contributo di nuove concessioni.

Espansione e Rafforzamento del Portafoglio

Dal 2024, Mundys ha ampliato significativamente il proprio portafoglio attraverso nuove aggiudicazioni, acquisizioni ed estensioni di concessioni. A febbraio 2024, il Gruppo ha completato l’acquisizione di Autovía del Camino in Spagna. Ad agosto, Abertis si è aggiudicata la concessione Ruta 5 Santiago–Los Vilos in Cile, seguita a settembre da un’estensione di 25 mesi della concessione Autopista Central a Santiago in cambio di miglioramenti infrastrutturali. A febbraio 2025, Abertis ha raggiunto un accordo per acquisire una quota del 51,2% in Atlandes, operatore dell’autostrada A-63 in Francia. A marzo e luglio 2025, Grupo Costanera S.p.A. si è aggiudicato altre due concessioni cilene: Ruta 5 Temuco–Río Bueno e Ruta 5 Chacao–Chonchi. Queste aggiunte dovrebbero aumentare la vita media delle concessioni di Mundys a circa 13 anni entro la fine del 2025, con ulteriore potenziale di crescita derivante da trattative in corso in Cile e Brasile.

Il profilo finanziario consolidato del gruppo ha continuato a rafforzarsi nel 2024, supportato anche da una riduzione del debito lordo di Abertis di oltre 3,8 miliardi di euro. Ciò ha contribuito a un calo del debito lordo consolidato di Mundys, che è passato da 41,5 miliardi di euro nel 2023 a 37,8 miliardi di euro a fine 2024, inclusi 2 miliardi di euro di strumenti ibridi. Con il continuo miglioramento della generazione di flussi di cassa in linea con le dinamiche macroeconomiche, Moody’s si aspetta che i fondi consolidati dalle operazioni (FFO)/debito del gruppo superino il 10% entro la fine del 2025 e si avvicinino all’11% nel 2026. Inoltre, si prevede che gli indici di copertura del servizio del debito (DSCR) di Mundys migliorino a 1,4x sia nel 2025 che nel 2026.

La valutazione della qualità creditizia consolidata del gruppo Mundys è considerata commisurata a un rating Baa3. Il rating Ba1 delle obbligazioni senior non garantite emesse da Mundys S.p.A. tiene conto della subordinazione strutturale dei creditori a livello della holding.

I Punti di Forza e le Sfide del Gruppo

Nel complesso, la qualità creditizia del gruppo è supportata da una serie di fattori: le sue grandi dimensioni e il focus sulle infrastrutture regolate (autostrade a pedaggio e aeroporti); i solidi fondamentali della rete autostradale di Abertis, diversificata e comprendente collegamenti essenziali in diversi paesi; le robuste performance operative e la generazione di flussi di cassa di ADR, uno dei maggiori operatori aeroportuali in Europa; un quadro normativo ragionevolmente ben consolidato per la maggior parte delle sue attività infrastrutturali, seppur con alcune possibili interferenze politiche; e l’aspettativa di Moody’s che Mundys manterrà un profilo finanziario equilibrato e una politica dei dividendi flessibile.

Questi fattori positivi sono tuttavia mitigati da alcune complessità: la struttura del gruppo è piuttosto complessa, con azionisti di minoranza e debito a livello delle holding intermedie; l’elevato leverage finanziario del gruppo consolidato; e l’aumento delle esigenze di rifinanziamento a partire dal 2027, sebbene con liquidità sufficiente a coprire le scadenze del debito almeno fino alla fine del 2026.

Outlook Positivo per Aeroporti di Roma

Il cambiamento dell’outlook di ADR (nella terza foto, l’a.d. Marco Troncone) a “positivo” riflette il fatto che il rating Baa2 della società è attualmente limitato dall’esposizione alle condizioni macroeconomiche e all’ambiente istituzionale dell’Italia (rating Baa3 positivo). Nonostante ciò, il posizionamento del rating attuale di ADR è un notch sopra il rating sovrano. Questo si deve alla posizione strategica della società come il più grande gruppo aeroportuale del paese; una larga componente di ricavi derivanti da passeggeri internazionali, che offre una certa resilienza ai cicli economici domestici e aiuta a moderare la volatilità degli utili; una limitata dipendenza da fonti di finanziamento domestiche; e il track record di ADR di robusti indicatori di credito, come evidenziato da un FFO/debito di circa il 22,5% a fine 2024, affiancato da un forte profilo di liquidità.

L’affermazione del rating Baa2 di ADR riflette inoltre i solidi fondamentali dei suoi aeroporti; la forza della sua area di servizio e la posizione competitiva favorevole, dato lo status di Roma come una delle maggiori capitali europee; il supporto del quadro concessorio e normativo; l’alta proporzione di passeggeri con origine e destinazione; una base di vettori ben diversificata senza significative esposizioni a compagnie aeree deboli; i crescenti investimenti di capitale di ADR per sostenere la crescita futura, che si prevede comporteranno maggiori esigenze di finanziamento e un aumento dei livelli di debito; e l’aspettativa di Moody’s che, nonostante queste esigenze, il leverage finanziario rimarrà moderato, con un FFO/debito sostenuto sopra il 15% nei prossimi 3-5 anni.

Solida Posizione di Liquidità

La posizione di liquidità consolidata del gruppo Mundys è forte. A marzo 2025, il gruppo deteneva circa 5 miliardi di euro in disponibilità liquide e mezzi equivalenti, inclusi 1 miliardo di euro a livello di Mundys S.p.A., 0,8 miliardi di euro presso Abertis Infraestructuras S.A. e 3,2 miliardi di euro presso altre controllate. Inoltre, il gruppo Mundys disponeva di circa 7,5 miliardi di euro di linee di credito impegnate non utilizzate. Secondo le stime di Moody’s, le fonti di flussi di cassa disponibili di Mundys saranno sufficienti a coprire le spese, gli obblighi di servizio del debito e i dividendi nei prossimi 18-24 mesi. A marzo 2025, circa il 74% del debito era a tasso fisso e il costo medio ponderato del debito era prossimo al 4,5%.

La posizione di liquidità di ADR è eccellente, sostenuta da 228 milioni di euro in disponibilità liquide e mezzi equivalenti a marzo 2025. La società ha anche accesso a una linea di credito impegnata da 350 milioni di euro con scadenza a ottobre 2029, che è stata interamente utilizzata all’inizio dell’anno e successivamente rimborsata a seguito dell’emissione di 750 milioni di euro in obbligazioni legate alla sostenibilità a maggio 2025. La prossima scadenza di debito significativa è l’obbligazione in essere da 433 milioni di euro con scadenza a giugno 2027. Moody’s si aspetta che la liquidità e la generazione di flussi di cassa di ADR siano sufficienti a coprire le sue esigenze di finanziamento, inclusi capex e dividendi, nei prossimi 18-24 mesi.

Prospettive Future: Outlook Stabile per Mundys, Positivo per ADR

L’outlook stabile per Mundys riflette l’aspettativa di Moody’s che la performance operativa del gruppo rimarrà forte e che il gruppo manterrà il suo attuale profilo di rischio aziendale e finanziario nei prossimi anni. L’outlook stabile incorpora anche l’aspettativa che il gruppo manterrà una buona posizione di liquidità e una politica dei dividendi flessibile.

L’outlook positivo per ADR riflette la solida performance operativa della società e il forte profilo finanziario, che sosterrebbero un rating più elevato in assenza di vincoli derivanti dalla qualità del credito sovrano. Tiene anche conto dell’esposizione di ADR alle condizioni macroeconomiche locali e ai potenziali cambiamenti nell’ambiente normativo e legale.