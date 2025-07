Un’ombra inquietante si allunga sull’Europa, e in particolare sull’Italia, a causa delle ondate di calore estreme che stanno trasformando l’emergenza climatica in una vera e propria crisi sanitaria. Uno studio internazionale, i cui dati sono stati resi noti oggi, rivela un bilancio drammatico di vite umane perse a causa delle temperature torride.

Un’Estate Fatale: I Numeri dell’Emergenza

Tra il 23 giugno e il 2 luglio di quest’anno, in appena una settimana, le ondate di calore hanno mietuto oltre 2.300 vittime in 12 città europee. Di questi decessi, si stima che ben 1.500 siano direttamente attribuibili ai cambiamenti climatici. Un dato che suona come un campanello d’allarme per l’intero continente.

Il primato più doloroso spetta a Milano, che emerge come la città con il bilancio più grave: 317 decessi stimati. Un triste record tutto italiano che sottolinea la vulnerabilità delle nostre aree urbane di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi. Questo dato evidenzia in modo crudo la nostra impreparazione, sia in termini di misure preventive che di adattamento delle infrastrutture cittadine.

La Voce dei Medici: Un Grido d’Allarme per la Salute Pubblica

La correlazione tra cambiamenti climatici, inquinamento e salute è un tema che l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (Isde Italia) denuncia da tempo. Agostino di Ciaula, presidente del Comitato Scientifico di Isde Italia, ha ribadito con forza l’urgenza di agire:

“Come medici per l’ambiente denunciamo da anni i legami tra cambiamento climatico, inquinamento e salute. Oggi più che mai chiediamo che la crisi climatica venga finalmente affrontata come un’emergenza sanitaria, soprattutto per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, bambini, chi soffre di malattie croniche. Lo studio ha infatti evidenziato che le persone di età pari o superiore a 65 anni hanno rappresentato l’88% dei decessi legati al cambiamento climatico. Servono subito piani di adattamento locale, verde urbano, tutela dei soggetti fragili e un’accelerazione decisa nella transizione ecologica. Non si può più aspettare: il prezzo è la vita delle persone, con costi riscossi quotidianamente.”

Le parole di Di Ciaula risuonano come un monito: la maggior parte delle vittime, l’88% dei decessi legati al cambiamento climatico, sono persone con età pari o superiore a 65 anni, confermando la fragilità delle categorie più anziane.

La Strada da Percorrere: Prevenzione e Adattamento

L’urgenza di agire non è più procrastinabile. È evidente la necessità di implementare piani di adattamento locale, promuovere il verde urbano per mitigare l’effetto “isola di calore” nelle città, e mettere in atto misure concrete per la tutela dei soggetti fragili. Parallelamente, è indispensabile una decisa accelerazione nella transizione ecologica, riducendo le emissioni e investendo in energie rinnovabili. Il costo dell’inerzia, come sottolineato, si misura in vite umane.