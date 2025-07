Il tribunale di Milano ha stabilito un provvedimento innovativo, ordinando a Foodinho srl, operante nel settore delle consegne con Glovo, di attivare senza indugi un confronto e una consultazione preventiva con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle province di Palermo e Trapani. Questo procedimento è stato avviato per valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei rider causati dalle recenti ondate di calore. È la prima volta che un’azione di questo tipo viene adottata in Italia.

Il giudice ha sottolineato l’importanza di considerare, nel documento di valutazione dei rischi, vari fattori quali l’età, il genere, le condizioni di gravidanza e maternità, la provenienza geografica e il tipo di contratto dei rider. Quest’azione legale deriva dalla richiesta presentata da Riccardo Vittorio Marotta, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del comparto commercio di Palermo e Trapani, affiliato a Filcams Cgil. Il tribunale di Milano è stato ritenuto competente poiché la società ha la sua sede nel capoluogo lombardo.

Il rappresentante per la sicurezza territoriale è designato dal sindacato di riferimento quando, come in questo caso, non esiste un rappresentante sindacale aziendale. Il ricorrente era assistito dall’avvocato Carlo De Marchis. Nella sua sentenza, il giudice del lavoro ha evidenziato l’urgenza di intervenire, considerato il rischio climatico e ambientale attuale e l’innalzamento delle temperature dovuto alle recenti ondate di calore, che hanno effetti negativi sulla salute e sicurezza dei rider.

Inoltre, il magistrato ha ordinato a Glovo di fornire ai rider idonei dispositivi di protezione e abbigliamento protettivo, nonché di garantire loro forme adeguate di idratazione, creme solari e sali minerali.