eVISO, nella foto l’a. d. Gianfranco Sorasio, la società COMMOD-TECH quotata all’EGM e specializzata in materie prime come luce, gas e mele, ha annunciato un significativo passo avanti nel suo percorso di innovazione. L’azienda ha lanciato con successo il progetto “HUMAN AI Software Development”, un’iniziativa destinata a ridefinire i tempi e la qualità dello sviluppo software all’interno della sua piattaforma proprietaria.

Un salto di qualità nella programmazione

Grazie a questo innovativo agente di intelligenza artificiale, gli sviluppatori di eVISO possono ora scrivere fino a 30 righe di codice al minuto. Si tratta di un incremento notevole rispetto alle precedenti 3 righe, un miglioramento misurato in un tipico sprint di 10 minuti. Questa accelerazione, pari a dieci volte la velocità precedente, promette di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo e di elevare la qualità delle previsioni generate dalla piattaforma.

L’implementazione di nuove tecnologie è un pilastro fondamentale per eVISO, strettamente legata allo sviluppo continuo della sua infrastruttura digitale proprietaria. Questo approccio strategico consente all’azienda di offrire ai propri clienti esperienze uniche, come i servizi eVISO GIRO e Cortex Luce e Gas, e di fornire processi distintivi quali il monitoraggio avanzato e l’high frequency bidding. Questi elementi non solo generano un vantaggio competitivo concreto, ma contribuiscono anche a una significativa riduzione dei costi operativi grazie all’automazione.

L’AI al servizio degli sviluppatori

Il progetto “HUMAN AI Software Development” permette a tutti i collaboratori di eVISO di integrare, in modo nativo nei loro strumenti quotidiani, i suggerimenti di un agente di intelligenza artificiale sviluppato internamente. Questo agente, addestrato sui vasti archivi di codice esistenti in eVISO, garantisce operazioni sicure ed è protetto all’interno dei server locali dell’azienda, assicurando la massima riservatezza e integrità dei dati.

Il lancio di questa tecnologia segna un punto di svolta per eVISO, potenziando la sua capacità di innovazione e riducendo al contempo la necessità di risorse esterne (“hard coders”) per sviluppi già consolidati. Gli agenti AI sono integrati nelle piattaforme di coding utilizzate dal team e sono accessibili anche tramite API da altre applicazioni aziendali, come chat e app. È degno di nota che, grazie all’accesso ricorsivo via API, gli agenti stessi possono interagire tra loro all’interno del codice, richiamando le proprie funzionalità.

Visione strategica e prospettive future

Carlo Cigna, Chief Technology Product Officer di eVISO, ha commentato l’iniziativa con una prospettiva chiara: “Oggi i modelli linguistici sono una commodity, proprio come l’energia: la differenza la fa il valore aggiunto che si costruisce nell’utilizzo. Per questo stiamo integrando questi strumenti nei nostri flussi interni: per avere controllo, sicurezza, costi prevedibili e soprattutto per liberare tempo utile alla creatività, all’ingegno e all’ascolto. La direzione eVISO è chiara: usare l’AI per offrire esperienze sempre più personalizzate, adattabili a ogni contesto e persona”.

Joao Wemans, Direttore Data Service Platform, ha aggiunto: “Il rilascio tecnologico comunicato oggi è un’ulteriore adozione dell’intelligenza artificiale da parte di eVISO, all’interno della nostra strategia di leadership nell’IA. In eVISO, l’intelligenza artificiale è perfettamente allineata e presente nelle attività quotidiane sia nella fase di creazione di valore verso il cliente, sia nella fase di “monetizzazione” del valore, grazie all’automazione della intera catena di valore e ai costi di scala conseguenti. Nei prossimi mesi sono fiducioso che saranno rilasciati significativi milestones sui progetti di automazione di ogni attività ripetitiva svolta manualmente così come sui progetti di eliminazione dei tempi di attesa degli operatori già rilasciati in parte a giugno”.

Questa nuova funzionalità è una tecnologia abilitante che rafforza il modello di business a piattaforma di eVISO. Verso la fine del 2024, eVISO ha strutturato le proprie tecnologie attorno a quattro vettori di competitività, tutti incentrati sul cliente e sui collaboratori: Risposta immediata, per cui ogni applicazione risponderà in massimo 3 secondi; Stop ai lavori da robot, trasferendo ogni attività ripetitiva all’automazione; Scala 100X, preparando l’infrastruttura per gestire cento volte i clienti attuali; e Costo per punto di consumo, quantificando ogni costo in euro per punto di consumo al mese.