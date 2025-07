Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit (EGM: EPRB), associata UNA e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha annunciato oggi di aver firmato un contratto quadro per l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Cernuto Pizzigoni & Partners Srl (CP&P). Eprcomunicazione è un’azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con una forte connotazione digitale.

CP&P è un’agenzia di comunicazione integrata e brand experience design con sede a Milano. Fondata nel 2009 da Aldo Cernuto, Roberto Pizzigoni e Barbara Arioli, l’agenzia ha ampliato il suo team includendo Roberto Pace, Massimiliano Trepiccione e Luca Oliverio, ora CEO e Head of Innovation. Cernuto Pizzigoni & Partners aiuta i brand visionari a definire il proprio purpose e gli asset di marca, a creare campagne omnicanale basate su insight e dati, a trasformare digitalmente e migliorare interfacce, a progettare eventi memorabili che coinvolgono pubblici interni ed esterni, e a personalizzare la comunicazione tramite l’innovativa divisione PX-Flow. Strategia, creatività, tecnologia e dati si fondono per dare vita a esperienze di marca efficaci e su misura.

Un Passaggio Strategico per Eprcomunicazione

Questa operazione rappresenta un passo strategico per il gruppo Eprcomunicazione, che espande ulteriormente la sua offerta con l’esperienza nel branding e nella comunicazione pubblicitaria, segnando un rafforzamento nel mercato di Milano e del Nord Ovest. Le sinergie operative e commerciali permetteranno di ottimizzare l’efficienza e rafforzare i ricavi correnti.

Daniele Albanese, Amministratore Delegato di Eprcomunicazione, ha commentato: “Siamo estremamente lieti di annunciare un nuovo, significativo passo nel nostro percorso di crescita, con l’acquisizione di CP&P, un’operazione strategica che rafforza ulteriormente la nostra value proposition. L’integrazione delle competenze consolida il nostro posizionamento in un mercato sempre più competitivo e in continua trasformazione, ampliando il nostro presidio territoriale in tutto il Nord del Paese. Questa operazione si inserisce coerentemente nella nostra strategia di crescita per linee esterne, rafforzando i fondamentali del gruppo e generando sinergie in grado di accelerare ulteriormente la creazione di valore per i nostri stakeholder”.

Nuove Opportunità di Crescita per CP&P

Luca Oliverio, CEO di CP&P, ha commentato: “Entrare a far parte del Gruppo Epr rappresenta per noi una straordinaria opportunità di crescita virtuosa. L’operazione rafforza il nostro posizionamento sul mercato e ci permette di integrare la nostra proposta strategica e creativa in un ecosistema più ampio, mantenendo piena continuità e autonomia operativa. Crediamo fortemente nel valore della contaminazione tra team e competenze, sempre più orientate all’innovazione e alla generazione di valore per i clienti. Questa unione ci consente di amplificare la capacità di accompagnare le aziende in percorsi evolutivi efficaci, combinando le nostre attività core di advertising e comunicazione strategica con le eccellenze presenti nelle altre realtà del Gruppo.”