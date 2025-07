Un pomeriggio di dialogo e visione si aprirà domani sulle rive del Lago d’Orta, focalizzato sul futuro dell’energia e della sostenibilità. Voci autorevoli provenienti dalle istituzioni, dal mondo accademico e dall’impresa si riuniranno per discutere come l’idrogeno possa diventare un motore concreto per la costruzione di modelli territoriali integrati e sostenibili.

“Hydrogen Innovation – Ecosistemi a Idrogeno”: Un Evento Unico

Tutto questo è “Hydrogen Innovation – Ecosistemi a Idrogeno”, un’iniziativa che porta l’innovazione a idrogeno sulle sponde del Lago d’Orta, segnando la prima giornata italiana dedicata all’idrogeno su un lago. L’appuntamento, unico nel suo genere, è organizzato dalla Fondazione Cavaliere del lavoro Alberto Giacomini, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Piemonte.

L’evento si svolgerà in un luogo che incarna già questa visione: l’Orta Lake Green District. L’obiettivo primario è promuovere la collaborazione tra settori e mettere in luce come le tecnologie legate all’idrogeno possano supportare ecosistemi sostenibili, integrando armoniosamente infrastrutture, mobilità e sviluppo locale.

Il Lago d’Orta Palcoscenico dell’Innovazione

Per la prima volta, il Lago d’Orta si trasforma in un palcoscenico per un’esperienza immersiva dedicata all’innovazione nell’ambito dell’idrogeno. L’Hotel San Rocco, che già nel 2009 si è distinto come il primo hotel al mondo alimentato da una caldaia a idrogeno grazie all’installazione del combustore catalitico sviluppato da Giacomini, certificato ICIM 001 come primo edificio sostenibile, sarà uno dei fulcri dell’evento.

L’imbarcazione ‘Dhamma Blue’, la prima nel suo genere alimentata a idrogeno, solcherà le acque del lago offrendo una navigazione simbolica nel futuro della mobilità sostenibile. Giacomini S.p.A. presenterà la quinta generazione del proprio generatore catalitico di calore a idrogeno. Il rifornimento della barca sarà gestito da NatPower H, utilizzando idrogeno verde fornito da Linde, sottolineando l’impegno verso soluzioni a basso impatto ambientale.

Programma e Prospettive Future

La giornata vedrà vari panel dove esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sul tema dei modelli territoriali integrati e sostenibili a idrogeno. È prevista anche un’esperienza di navigazione a bordo dell’imbarcazione ‘Dhamma Blue’, simbolo di un futuro sostenibile. Per gli ospiti a terra, sarà organizzato un tour in piccoli gruppi del locale tecnico dell’Hotel San Rocco, dove è installata la caldaia a idrogeno Giacomini.

L’appuntamento è quindi per domani, giovedì 10 luglio, all’Hotel San Rocco New Classic Hydrogen Hotel, via Gippini 11, Orta San Giulio (Novara), dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Un’occasione da non perdere per scoprire come l’idrogeno stia plasmando il nostro futuro energetico.