È necessario attendere ancora qualche giorno per comprendere se, secondo il Tar del Lazio, l’uso da parte del governo dei poteri speciali del golden power nei confronti di Unicredit sia stato appropriato. Il tribunale amministrativo, al termine della discussione sul ricorso di Unicredit contro le prescrizioni imposte per l’acquisizione di Banco Bpm, ha annunciato che la sentenza sarà pubblicata “entro il 16 luglio”, senza escludere la possibilità che i tempi possano essere anche più rapidi.

Nel frattempo, mentre a Roma gli avvocati dello Stato, di Unicredit e di Bpm si confrontavano sul caso, è giunta da Berlino una forte dichiarazione di posizione da parte del governo tedesco nei confronti della banca presieduta da Andrea Orcel, accusata di aver innalzato la sua partecipazione in Commerzbank al 20%, trasformando derivati in azioni.

Il governo ha dichiarato di “rigettare il metodo non amichevole e non concordato di Unicredit” e di “sostenere la strategia di indipendenza di Commerzbank“, come “chiarito anche a Unicredit“, ha affermato una portavoce del ministero delle Finanze, specificando che lo Stato “non cederà la sua partecipazione” del 12% in Commerzbank, mentre la banca tedesca ha sottolineato che l’innalzamento della quota “non è stato concordato”.

In udienza, gli avvocati dello Stato hanno definito “inattaccabile” la motivazione del provvedimento sul golden power e hanno chiesto di deferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea nel caso emergessero “profili di incertezza”.

Per contro, il legale di Unicredit, Fabio Cintioli, ha iniziato dichiarando che nella vicenda “siavede il fantasma della discrezionalità e il vuoto della motivazione” e ha richiesto la pubblicazione del dispositivo della sentenza.

Nel frattempo, da Bruxelles un portavoce della Commissione Europea ha comunicato che non è stata ancora presa “alcuna decisione” riguardo l’utilizzo del golden power da parte del governo. “Non abbiamo ancora concluso alcuna valutazione preliminare e non è stata inviata alcuna lettera”, ha spiegato, dopo che ieri si è parlato della possibile notifica, già oggi, di una lettera a Roma per contestare l’utilizzo dei poteri speciali nella questione.

Sul tema, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non si espone: “Sono questioni di cui non sono a conoscenza, di cui non posso parlare”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA