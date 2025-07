Un fondo annuale di 10 milioni di euro per tre anni, volto a fornire un’integrazione salariale ai rider durante le allerte meteo, è al centro della proposta di legge presentata a Torino da Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Partito Democratico. La legge, intitolata a Paolo Griseri, giornalista torinese, e a Antonio Prisco, rider e sindacalista, è stata depositata a dicembre 2024 e sta per affrontare i passaggi formali prima di essere calendarizzata.

Il provvedimento mira a sospendere le consegne e a garantire una protezione economica ai rider durante le situazioni di emergenza climatica. Con eventi come piogge torrenziali, calore estremo, vento e altre calamità naturali, lavorare non deve comportare un rischio per la vita.

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “Torino è sempre stata vicina ai lavoratori e vuole continuare a esserlo. Questa proposta di legge mette al centro la dignità delle persone, garantendo tutele minime e promuovendo una cultura del lavoro responsabile”. I rider svolgono un servizio pubblico, operando in qualsiasi condizione atmosferica e contribuendo a consegnare non solo cibo, ma anche spesa e medicinali. Spesso, però, la società si abitua alla loro presenza, ignorando la mancanza di diritti che li affligge.

“Si tratta di un gesto concreto per proteggere chi, troppo spesso, si trova a lavorare in condizioni climatiche estreme senza alcuna garanzia”, ha aggiunto Daniele Mandarano, presidente di Arci Torino. Ha inoltre avvertito che non basta questa misura, ma è necessaria un’azione politica più ampia per affrontare la problematica.