Il legame con gli animali domestici si conferma sempre più solido, tanto da estendersi anche al periodo delle vacanze estive. Un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different rivela che oltre 7 milioni di proprietari di cani e gatti in Italia non rinunceranno alla compagnia dei loro amici a quattro zampe durante le ferie. Un dato significativo che sottolinea come Fido e Micio siano a tutti gli effetti membri integranti della famiglia. Tuttavia, le percentuali variano a seconda dell’animale: se più di un padrone su due (57,4%) porterà il proprio cane in viaggio, meno di un proprietario su tre farà altrettanto con il gatto.

Le Ansietà dei Proprietari in Viaggio con i Pet

Nonostante l’affetto, la partenza con un animale domestico porta con sé una serie di preoccupazioni. La paura più diffusa, che coinvolge il 41,6% dei proprietari (circa 9,5 milioni di individui), è quella di perdere l’animale. Questa ansia è particolarmente sentita tra i 35-44enni, raggiungendo il 47%. Al secondo posto, con il 38,8% delle preferenze (8,6 milioni di padroni), c’è il timore che l’animale possa stare male durante il viaggio, preoccupazione più marcata tra i 25-34enni (43,3%) e le donne (44,7%).

Un altro timore diffuso, che affligge il 30,9% dei proprietari, è che l’animale non riesca ad ambientarsi ai nuovi spazi. Questa preoccupazione è ancora più alta (41,2%) nella fascia d’età 55-64 anni. Tra le altre paure si annoverano l’assenza di una struttura veterinaria nelle vicinanze (26,6%, con un picco del 35,5% tra i 18-24enni), la possibilità che l’animale si ammali o si infortuni una volta a destinazione (17,8%) e la preoccupazione che possa causare danni alla struttura ospitante (13,9%).

Molte di queste preoccupazioni potrebbero essere mitigate o eliminate con la sottoscrizione di un’assicurazione dedicata agli animali domestici. Purtroppo, l’indagine di Facile.it evidenzia che solo il 32,2% dei proprietari (7,5 milioni di individui) ha sottoscritto una copertura assicurativa. La percentuale sale al 42,8% per i cani, ma crolla al 17,5% per i gatti.

Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it, sottolinea l’importanza di queste polizze, specialmente in viaggio: “Quando si viaggia i potenziali pericoli per i nostri animali si moltiplicano e, proprio per questo, avere un’assicurazione può fare la differenza per tutelare non solo loro, ma anche noi. I prodotti disponibili sul mercato si differenziano a seconda delle garanzie incluse e con essi i premi medi, ma i costi sono contenuti soprattutto se messi a confronto con i benefici; ad esempio per una polizza che copre la responsabilità civile e il rimborso delle spese veterinarie, le tariffe partono da circa di 10 euro al mese e possono arrivare fino ai 29 euro per una copertura con massimali più elevati”.

Oltre alla copertura per la responsabilità civile e il rimborso delle spese veterinarie in caso di malattia o infortunio, alcune polizze offrono servizi specifici per le vacanze. Tra questi, spicca la disponibilità di una centrale operativa specializzata che supporta i proprietari nella ricerca di strutture ricettive, spiagge o ristoranti pet friendly. Nel caso della paura più diffusa, quella di smarrire l’animale, alcune assicurazioni coprono i costi per la ricerca del disperso o mettono a disposizione una linea telefonica dedicata per le segnalazioni di avvistamento.

È importante sapere che, in caso di sinistro stradale con colpa, l’animale non è tutelato dalla polizza RC auto del proprietario (il 10,4% dei proprietari teme questa eventualità). Alcune compagnie offrono una garanzia opzionale per tutelare l’animale, a condizione che sia trasportato secondo le norme del Codice della Strada (non sulle gambe o libero nell’abitacolo).

Se invece l’animale dovesse sentirsi male lontano da casa, le coperture assicurative offrono un prezioso aiuto a distanza, come l’assistenza e consulenza veterinaria telefonica o la segnalazione dei centri e cliniche veterinarie più vicine. In alcuni casi, le compagnie non solo rimborsano le spese per esami, cure e interventi chirurgici, ma possono anche consegnare a domicilio i medicinali necessari e rimborsare i costi extra di alloggio qualora il proprietario dovesse prolungare la permanenza a causa dello stato di salute dell’animale.

Andrea Ghizzoni conclude con un consiglio fondamentale: “Quando si è alla ricerca di un’assicurazione per i nostri animali domestici il consiglio è di prestare particolare attenzione ai fogli informativi. È bene sapere che alcune coperture escludono determinate razze, perché considerate pericolose, e non bisogna dimenticare che – affinché la polizza sia valida e possa intervenire in caso di necessità – il cane o il gatto devono essere dotati di microchip (o tatuaggio), possedere il libretto sanitario ed essere regolarmente vaccinati”.