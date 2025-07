Arriva una nuova era di semplificazione riguardo alla valutazione di impatto ambientale (Via) per i progetti infrastrutturali, con un focus specifico sulla “difesa nazionale”. Durante l’analisi del decreto sulle Infrastrutture, le commissioni della Camera hanno approvato un emendamento che implementa tali misure.

Come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nuovo regime prevede un termine ridotto a 30 giorni per l’adozione del decreto da parte del ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, grazie al quale saranno esonerati dalla procedura di Via i progetti legati alla difesa nazionale.

Nelle settimane passate, si era ipotizzata l’inclusione del Ponte sullo Stretto tra le opere finanziate attraverso spese per la difesa, utili ai fini del conteggio sotto il trattato della NATO. Ciò aveva sollevato interrogativi su un possibile collegamento tra l’emendamento e il progetto, volto a eludere i controlli standard per la sua realizzazione. Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha negato qualsiasi relazione.