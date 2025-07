Olidata, nella foto l’a. d. Claudia Quadrino, System Integrator leader in Italia nel settore IT e quotata al mercato Euronext Milan, rende noto l’avvio di una nuova iniziativa congiunta nel campo della Cyber Security tra Sfera Defence, società del Gruppo Olidata specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate nei settori della cybersecurity e dell’healthcare, e Be Innova S.r.l., società del Gruppo SEAC, riconosciuta a livello istituzionale per il proprio ruolo attivo in contesti strategici, tra cui il Cyber Competence Building del Ministero degli Affari Esteri.

Una Collaborazione Strategica per la Cyber Security

L’iniziativa nasce dalla volontà comune di costruire un modello di collaborazione che valorizzi i rispettivi investimenti – economici, professionali e relazionali – dando vita a una sinergia virtuosa in grado di tutelare e valorizzare piccole e medie imprese (PMI), promuovendo al contempo soluzioni strutturate e scalabili a livello nazionale e internazionale.

Obiettivi del Progetto: Semplicità e Accessibilità

Il progetto si fonda sull’incontro tra radicamento territoriale e visione industriale, con l’obiettivo di offrire soluzioni semplici, accessibili, integrabili e scalabili a imprese di ogni dimensione, rispondendo in modo efficace alle crescenti esigenze in materia di sicurezza informatica.

Governance e Attuazione degli Obiettivi

Per garantire l’attuazione concreta degli obiettivi è stato istituito un Comitato di Gestione incaricato di monitorare le attività e assicurare il rispetto degli impegni assunti, secondo un approccio operativo trasparente, inclusivo e orientato ai risultati. Questa governance congiunta permetterà di dare piena attuazione a un progetto innovativo, fondato su solidità economico-finanziaria, professionalità certificata e capacità di risposta sistemica, in linea con le nuove sfide della sicurezza informatica e con le aspettative degli attori istituzionali e di mercato.

Il Presidente di Sfera Defence, Dott. Gino Micale, ha dichiarato: “In un mondo sempre più interconnesso è fondamentale individuare le migliori sinergie possibili per proteggere le informazioni e garantire la sicurezza delle infrastrutture digitali. Questa partnership rappresenta un significativo momento di sviluppo per l’azienda e costituisce impegno concreto per un ambiente digitale più sicuro e protetto per tutti.”