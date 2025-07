Norwegian Air, nella foto il Ceo Geir Karlsen, la compagnia aerea low-cost norvegese, ha annunciato un’operazione strategica volta a rafforzare la propria flotta e migliorare la flessibilità finanziaria. L’azienda ha siglato un accordo per l’acquisto di tre Boeing 737-800, aeromobili che attualmente erano in leasing alla compagnia. Questa mossa, che si prevede si concluderà nel terzo trimestre del 2025, rappresenta un passo significativo verso una maggiore proprietà degli asset e una riduzione dei costi operativi complessivi.

Un Passo Verso la Crescita a Lungo Termine

L’acquisizione di questi tre velivoli è stata definita da Norwegian Air come “un altro passo fondamentale per garantire la futura flotta della compagnia, migliorare la flessibilità finanziaria e aumentare la proprietà degli asset a supporto della crescita operativa e strategica a lungo termine, oltre a ridurre i costi complessivi di proprietà”. Questo indica una chiara intenzione della compagnia di consolidare la propria posizione nel mercato, gestendo in modo più diretto le proprie risorse e mirando a una maggiore stabilità economica.

L’operazione sarà inizialmente finanziata attraverso la liquidità disponibile dell’azienda, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti a lungo termine una volta completata l’acquisizione. Questo approccio graduale denota una gestione oculata delle risorse finanziarie.

Benefici Economici e Strategici

L’acquisto dei tre Boeing 737-800 porterà a diversi vantaggi economici per Norwegian Air. Al completamento della transazione, la compagnia prevede di registrare una plusvalenza non ricorrente di circa 260 milioni di corone norvegesi, equivalenti a circa 22 milioni di euro. A ciò si aggiungeranno risparmi sui costi ricorrenti, al netto dei costi di finanziamento, stimati in circa 25 milioni di corone norvegesi all’anno. Questi risparmi contribuiranno a migliorare la redditività complessiva della compagnia.

Questa operazione non è un episodio isolato nella strategia di Norwegian Air. Fa seguito, infatti, all’acquisto di dieci aeromobili Boeing 737-800 annunciato lo scorso 3 marzo 2025, confermando una direzione chiara verso l’espansione e l’ottimizzazione della propria flotta attraverso l’acquisizione diretta di velivoli.