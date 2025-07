L’8 luglio 2025, la Cardiologia del Policlinico di Modena ha inaugurato una nuova sala emodinamica avanzata, un investimento di quasi 670.000 euro. La sala, situata al quarto piano, ingresso 3, dello stabilimento di via del Pozzo, è stata presentata alla presenza del sindaco e presidente della Conferenza sociosanitaria territoriale, Massimo Mezzetti, del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Luca Baldino, e di Fabio Sgura, coordinatore dell’équipe di emodinamica, oltre al direttore della Cardiologia, Giuseppe Boriani, e il suo staff.

Tecnologia All’Avanguardia per la Sicurezza

La nuova sala vanta un sistema angiografico di ultima generazione firmato Philips, equipaggiato con la tecnologia ClarityIQ. Questo sistema innovativo è in grado di acquisire immagini ad alta qualità riducendo al minimo la dose di radiazioni, un beneficio significativo sia per i pazienti sia per gli operatori grazie a una maggiore protezione durante le procedure.

Supporto Completo per l’Interventistica

Il sistema integra diversi dispositivi di imaging avanzati, come IVUS e OCT, e tecnologie funzionali quali iFR e FFR. Questa combinazione offre un supporto completo per l’interventistica coronarica e strutturale. La piattaforma permette inoltre di combinare metodiche diverse, dall’ecocardiografia all’AngioTC, garantendo procedure più rapide, semplici e sicure.

Un Segno di Sanità Pubblica Lungimirante

Massimo Mezzetti ha sottolineato come l’acquisizione di questi nuovi e più performanti strumenti sia “segno di una sanità pubblica che sa cogliere con intelligenza e lungimiranza le occasioni che vengono date, in questo caso dal PNRR“. Un aspetto che, secondo Mezzetti, non va dato per scontato, ma che significa capacità di programmare e mettere a sistema per offrire una maggiore e migliore cura ai pazienti.