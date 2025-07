Vacanze sì, ma senza trascurare la salute respiratoria. In Italia, circa 1 bambino su 10 soffre di asma, rendendola la malattia cronica più comune in età pediatrica. Se si considerano anche condizioni come la rinite allergica, le patologie respiratorie coinvolgono fino al 30% dei bambini e adolescenti. Con l’arrivo dell’estate, molte famiglie si pongono domande pratiche: meglio il mare o la montagna? L’aria condizionata fa male? Si possono sospendere le terapie? La buona notizia è che non esistono divieti assoluti, ma solo buone pratiche da seguire. Per aiutare i genitori a orientarsi, la Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri), affiliata alla Società italiana di pediatria (Sip), propone una breve guida che raccoglie consigli pratici per affrontare al meglio il periodo estivo. Un vademecum per le famiglie, ma utile anche ai pediatri e agli operatori sanitari che si trovano a rispondere alle domande dei genitori.

“Il bambino asmatico – sottolinea la presidente Simri, Stefania La Grutta – può e deve vivere l’estate con libertà e sicurezza, ma è fondamentale che le famiglie siano ben informate. La nostra miniguida nasce proprio dall’esigenza di offrire indicazioni semplici, basate su evidenze scientifiche, per evitare che la stagione estiva diventi un motivo di ansia o di rinuncia. Una corretta gestione ambientale e terapeutica consente al bambino asmatico di partecipare pienamente alla vita all’aperto, agli sport, ai viaggi e ai momenti di svago con la sua famiglia”.

Mare o Montagna? La Scelta Intelligente per i Polmoni dei Bambini

Mare o montagna? Entrambe le destinazioni possono offrire benefici, se scelte e gestite con consapevolezza. L’aria di montagna è più pulita, con minore concentrazione di allergeni e inquinanti atmosferici. Può essere particolarmente adatta ai bambini con asma allergico o con rinite, soprattutto se si sceglie un soggiorno oltre i 1000-1500 metri, dove si riduce la presenza di acari e pollini. Tuttavia, è bene evitare altitudini troppo elevate (oltre i 2000 m), che possono causare ipossia o accentuare i sintomi in alcuni bambini. Attenzione anche ai bruschi cambi di temperatura tra giorno e notte, tipici dell’ambiente montano, e alla presenza di pollini locali nei mesi estivi.

L’ambiente marino è generalmente ben tollerato, grazie all’aria umida e salmastra che può aiutare a fluidificare il muco e favorire la respirazione. Il mare è consigliato per i bambini con bronchite asmatiforme o con sintomi respiratori ricorrenti. Tuttavia, occorre fare attenzione alle piante tipiche delle zone costiere italiane, come l’Olivastro, il Parietaria o le Graminacee, che possono essere causa di allergie stagionali. Importante evitare l’esposizione nelle ore più calde, soprattutto in presenza di ozono elevato o condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Aria Condizionata: Amica o Nemica? Le Regole per un Uso Sicuro

L’aria condizionata può rappresentare un valido supporto per migliorare il benessere respiratorio nei mesi più caldi, anche nei bambini con asma o rinite allergica, a patto che venga utilizzata correttamente. “Un microclima domestico fresco, con temperatura controllata e buona qualità dell’aria – aggiunge Marina Attanasi, Comitato Advocacy Simri – aiuta a ridurre l’esposizione a inquinanti e allergeni ambientali come polveri, muffe o pollini. Tuttavia, se usata in modo scorretto, può contribuire a irritazioni delle vie aeree, crisi asmatiche o infezioni respiratorie. In definitiva, usarla sì, ma con buon senso“.

Per un uso sicuro, la Società italiana per le malattie respiratorie infantili raccomanda alcune regole:

Temperatura interna tra 24-26°C , evitando di scendere sotto i 22°C.

, evitando di scendere sotto i 22°C. Mai esporre il bambino al getto diretto d’aria ma posizionarlo lontano dalle bocchette.

ma posizionarlo lontano dalle bocchette. Pulizia regolare dei filtri , almeno una volta al mese nei periodi di uso intensivo.

, almeno una volta al mese nei periodi di uso intensivo. Controllare l’umidità , mantenendola tra il 40% e il 60%.

, mantenendola tra il 40% e il 60%. Arieggiare le stanze ogni giorno e anche con il condizionatore acceso è essenziale favorire il ricambio d’aria.

e anche con il condizionatore acceso è essenziale favorire il ricambio d’aria. Filtri Hepa consigliati nei bambini allergici o con asma grave.

nei bambini allergici o con asma grave. In auto, infine, accendere l’aria prima di far salire i bambini e spegnerla poco prima di arrivare a destinazione per ridurre lo sbalzo termico.

IL VADEMECUM SIMRI PER UNA VACANZA SERENA: Consigli Essenziali