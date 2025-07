Il mercato globale dell’acquacoltura, sta vivendo un periodo di straordinaria crescita, spinto da una serie di fattori convergenti. L’aumento della produzione ittica per soddisfare la domanda alimentare mondiale, i progressi tecnologici nel settore e la crescente richiesta di proteine da parte dell’allevamento e della pesca sono i motori principali di questa espansione. Già nel 2018, la regione Asia-Pacifico deteneva la quota di mercato più consistente, una posizione di leadership che si prevede manterrà per tutto il periodo di previsione. Lo dice un report di Allied Market Research

Un Settore Cruciale per la Sicurezza Alimentare

La crescente necessità di sicurezza alimentare è un fattore determinante per l’espansione del mercato dell’acquacoltura. La piscicoltura è ormai considerata una necessità imprescindibile per soddisfare la domanda e l’offerta di pesce a livello globale. Questo settore non solo fornisce pesce di alta qualità e privo di malattie, grazie all’allevamento in ambienti che rispettano rigorosi standard igienici, ma contribuisce anche alla conservazione di specie ittiche a rischio di estinzione. L’adozione di tecnologie avanzate sta ulteriormente potenziando la resa della piscicoltura, rendendola più efficiente e produttiva.

La proiezione per il mercato globale dell’acquacoltura indica una crescita significativa nel periodo di previsione, in virtù della maggiore consapevolezza dei consumatori riguardo l’assunzione di nutrienti equilibrati. Inoltre, l’incremento di normative governative in diversi paesi, che promuovono l’acquacoltura per far fronte alla crescente domanda alimentare e alle insicurezze alimentari, è destinato a dare ulteriore impulso al mercato.

Ostacoli e Opportunità nel Mercato

Nonostante le prospettive positive, il settore dell’acquacoltura deve affrontare alcune sfide. L’aumento dell’inquinamento idrico e i cambiamenti climatici rappresentano ostacoli significativi alla crescita del mercato. Inoltre, la crescente adozione del veganismo e l’applicazione di normative più severe in materia di crudeltà verso gli animali agiscono da freno al mercato globale. Tuttavia, l’aumento della popolarità delle diete ricche di proteine è destinato ad aprire nuove opportunità per lo sviluppo del mercato globale dell’acquacoltura.

L’Impatto della Pandemia sul Settore

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto notevole sulla domanda di pesce. Le restrizioni agli scambi e ai viaggi, insieme ai divieti di importazione ed esportazione, hanno causato un calo della domanda, costringendo gli allevatori a immagazzinare le scorte invendute e, in molti casi, a vendere grandi volumi di pesce al di sotto dei prezzi di mercato. La chiusura di ristoranti e hotel, e il blocco dell’industria del turismo, hanno ulteriormente ridotto la domanda, portando alla parziale o completa interruzione delle attività di piscicoltura. Con l’allentamento del lockdown e la riapertura dei settori economici, si prevede una ripresa costante della domanda.

Dettagli del Mercato: Acqua Dolce e Asia-Pacifico Protagonisti

Analizzando la segmentazione del mercato, il segmento dell’acqua dolce ha contribuito alla quota di mercato più ampia nel 2018, rappresentando oltre i tre quinti della quota totale, e si prevede che manterrà la sua leadership per tutto il periodo di previsione. Tuttavia, il segmento dell’acqua marina è proiettato a mostrare il CAGR più elevato, con il 4,8% dal 2018 al 2025.

Per quanto riguarda il tipo di pesce, il segmento dei pesci a pinna (fin fish) ha detenuto la quota più elevata nel 2018, contribuendo a quasi i due terzi della quota di mercato globale, e si stima che manterrà la sua posizione dominante in termini di ricavi per tutto il periodo di previsione. Tuttavia, il segmento “altri” dovrebbe registrare il CAGR più elevato, con il 5,1% dal 2018 al 2025.

Come già accennato, l’Asia-Pacifico ha rappresentato la quota di mercato più consistente nel 2018, contribuendo a circa due terzi della quota totale, e si prevede che manterrà la sua posizione di leadership. Questa regione dovrebbe anche registrare il CAGR più elevato, con il 4,8% dal 2018 al 2025. Il report include anche un’analisi dettagliata di altre regioni chiave come Nord America, Europa e LAMEA.