Una spinta significativa alla ricerca e alla diagnostica pediatrica arriva oggi dall’alleanza tra Banca Ifis e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con una donazione complessiva di 1.5 milioni di euro, l’istituto bancario si impegna a potenziare gli strumenti di indagine e a far progredire la sperimentazione di terapie innovative per i piccoli pazienti affetti da tumori. L’atto di donazione è stato formalizzato questo pomeriggio presso la sede del Gianicolo dell’Ospedale, con la firma congiunta del presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti, e del presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio (nella foto, un momento dell’incontro) .

Una PET-TC di ultima generazione per diagnosi più precise

Un milione di euro della donazione sarà destinato all’acquisto di una PET-TC, una tecnologia diagnostica all’avanguardia. Questo strumento, che combina la Tomografia a Emissione di Positroni con la Tomografia Computerizzata, è fondamentale per individuare e monitorare i tumori nei bambini, garantendo diagnosi sempre più accurate e sicure. L’introduzione di questa strumentazione al Bambino Gesù risponde alla crescente domanda di indagini specialistiche, consentendo di offrire continuità assistenziale ai piccoli pazienti, che potranno effettuare tutti gli esami necessari all’interno della stessa struttura. Inoltre, grazie a protocolli specifici per l’età pediatrica, la PET-TC permetterà di ridurre le dosi di radioattività somministrate, migliorando la sicurezza del percorso di cura. Non solo diagnosi, ma anche ricerca: questa tecnologia sarà integrata in progetti sperimentali volti a trovare soluzioni mirate alle esigenze terapeutiche dei bambini.

Progressi nella terapia genica CAR-T contro i tumori cerebrali

La parte restante del contributo, pari a 500 mila euro, rafforza il sostegno di Banca Ifis alla ricerca sui tumori cerebrali pediatrici. Questo importo rappresenta la quarta tranche di un finanziamento complessivo di 3 milioni di euro destinato alla sperimentazione clinica della terapia genica CAR-T contro i tumori cerebrali ad alto grado di malignità. Il trial, avviato nel dicembre 2023 dopo l’approvazione dell’AIFA, impiega cellule geneticamente modificate per bersagliare la proteina GD2, un obiettivo terapeutico chiave per i tumori maligni del sistema nervoso centrale. Ad oggi, sono stati arruolati 22 pazienti su un totale previsto di 54, tra bambini e giovani adulti (dai 6 mesi ai 30 anni) affetti da forme tumorali recidive o resistenti alle terapie tradizionali. I risultati preliminari dello studio sono incoraggianti, attestando la sicurezza e la tollerabilità della terapia, senza evidenziare effetti collaterali gravi o inattesi. La produzione della terapia CAR-T avviene interamente all’interno dell’Officina Farmaceutica dell’Ospedale.

Un modello di collaborazione virtuosa per la salute dei bambini

Il presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti, ha espresso profonda gratitudine per il sostegno continuativo di Banca Ifis. «Il generoso contributo di Banca Ifis, che da anni è al fianco del nostro Ospedale, rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra realtà diverse, unite da un obiettivo comune: tutelare la salute dei bambini» ha commentato Onesti. Ha inoltre sottolineato l’importanza di tali investimenti: «Investire in tecnologie all’avanguardia e nella ricerca scientifica, soprattutto in ambiti ancora poco esplorati della medicina pediatrica, significa offrire cure sempre più efficaci e sicure ai nostri piccoli pazienti. Ed è proprio grazie a collaborazioni concrete come questa che possiamo continuare a migliorare la qualità dell’assistenza e aprire nuove strade nella lotta contro le malattie più complesse».

Il supporto di Banca Ifis si inserisce nelle attività di Kaleidos, il Social Impact Lab dell’istituto, un’iniziativa voluta dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio per generare valore sociale sui territori. Nel triennio 2022-2024, Banca Ifis ha destinato 7 milioni di euro a diverse progettualità nell’ambito di comunità inclusive, cultura e territorio, e benessere delle persone, inclusa la ricerca scientifica.