Una notizia di rilievo per il settore dell’ospitalità italiana: FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, nella foto il presidente Lino Enrico Stoppani, ha stretto una partnership strategica con Hosco, una delle piattaforme leader a livello internazionale per il reclutamento nel mondo Horeca. Questa collaborazione mira a rivoluzionare le modalità con cui ristoranti, hotel e altre imprese del settore trovano i propri talenti.

La Scelta di un Partner Globale

La decisione di FIPE di affidarsi a Hosco non è casuale. La piattaforma vanta una rete impressionante di oltre 1,5 milioni di professionisti iscritti e un ecosistema che include scuole, aziende e talenti specializzati a livello globale. Questo la rende un punto di riferimento fondamentale per chiunque operi nel vasto universo dei ristoranti, hotel, resort e imprese food & beverage. Hosco è riconosciuta in particolare per la sua capacità di connettere le aziende con talenti già pronti per il lavoro, provenienti da contesti diversi e internazionali, un aspetto cruciale in un mercato del lavoro sempre più dinamico e alla ricerca di competenze specifiche.

Vantaggi Concreti per gli Associati FIPE

Questa partnership si traduce in benefici tangibili per gli associati FIPE. Da oggi, avranno accesso a vantaggi esclusivi nel processo di reclutamento. Tra questi spicca la possibilità di disporre di una pagina “Lavora con noi” gratuita per il sito web Hosco RecruitmentSolutions, uno strumento prezioso per presentare la propria azienda e attrarre candidati. Inoltre, potranno pubblicare un numero illimitato di offerte di lavoro a prezzi particolarmente vantaggiosi, ottimizzando i costi e massimizzando la visibilità delle loro posizioni aperte.

La collaborazione inserisce FIPE all’interno della Hosco Alliance, una vasta rete di distribuzione di posti di lavoro ideata per perfezionare l’incontro tra domanda e offerta nel settore dell’ospitalità. Questa alleanza è progettata per rendere il processo di selezione più efficace, rapido e mirato, mettendo in contatto le offerte di lavoro con oltre 2 milioni di professionisti dell’ospitalità e distribuendole su più di 500 canali, incluse scuole, job board e associazioni di settore.

Efficienza e Visibilità per Ogni Impresa

Che si tratti di una piccola trattoria o di un ristorante di lusso, l’alleanza tra FIPE e Hosco promette di semplificare notevolmente il processo di assunzione. I punti chiave di questa sinergia sono chiari:

Un clic per attrarre i migliori professionisti dell’ospitalità

Visibilità su una rete globale di talenti specializzati

Selezione smart ed efficiente, senza carico amministrativo extra

In un panorama occupazionale dove la competizione per i talenti è sempre più accesa, FIPE sottolinea l’importanza di collaborare con player specializzati come Hosco per sostenere la competitività delle imprese dell’ospitalità italiana. Questa mossa è un chiaro segnale della volontà di FIPE di offrire strumenti innovativi e all’avanguardia ai propri associati, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificata nel settore.